Les bateaux parisiens: allez y en voiture électrique

L’objectif ? Vous permettre de profiter d’un dîner dans un cadre exceptionnel sans être assailli de remords. En effet, vous savez que les bateaux sur lesquels vous circulez le font de façon moins polluante. Pour les plus astucieux d’entre vous, vous pouvez même tranquillement recharger votre VE pendant que vous passez du bon temps autour d’une belle table.

Une croisière dinatoire, pour plusieurs plaisirs en un seul moment

Les bateaux parisiens vous propose une croisière sur la Seine avec la possibilité d’y dîner ! N’est-ce pas une occasion en or de fêter une occasion ou simplement de passer une soirée qui sort de l’ordinaire ? Vous pouvez manger à 18h15 ou 20h30, selon vos préférences ! La croisière, quant à elle, est d’une durée d’une heure et quinze minutes.

Et c’est splendide. Je vous assure que vous ne serez pas déçus ! J’y ai passé un excellent moment avec mon mari. La croisière permet d’admirer Paris de nuit, ce qui est un régal. Sans parler de la nourriture et des vins, de grande qualité. Nous avons opté pour l’option intermédiaire, la croisière « Privilège ». Pour 120€, vous avez une table de 2 à 4 personnes près de la fenêtre avec entrée + plat + dessert.

Escargots, bar rôti et croustillant chocolat et praliné, vegan en plus ! Un menu simple mais frais, pour tous les goûts – mais surtout les meilleurs. Vous pouvez retrouver le menu complet ici pour vous donner des idées.

Cette soirée peut également se révéler un cadeau très efficace… Je peux en attester puisque c’est celui que j’ai fait à mon mari. Il en a été particulièrement heureux et m’a lancé des regards amoureux toute la soirée ! Et c’est ouvert tous les jours de la semaine depuis le 06 avril donc pas d’excuses.

Davantage de bornes électriques bientôt installées sur les bords de Seine

Dans la logique de développement durable prônée par la Ville de Paris et la métropole, un peu moins d’une centaine de bornes électriques de recharge pour bateaux vont être installées sur les rives du fleuve. Elles permettent d’éviter aux bateaux de faire tourner leur groupe électrogène pendant une escale.

En effet, près de 78 bornes électriques vont être installées le long du cours d’eau. Comme le précise Haropa, l’entreprise derrière le projet interrogée par le Parisien, l’objectif est simple : « mettre à disposition des bateliers une source d’énergie capable de remplacer les groupes électrogènes qu’ils utilisent lorsqu’ils sont à quai ». Une initiative qui permet ainsi de « réduire la pollution occasionnée par les rejets de CO2 et de dioxyde de soufre« .

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont là : en à peine deux ans (13 bornes ont déjà été posées depuis 2018), près de 255 tonnes de polluants ont été économisées, pour une réduction de déjection dans l’atmosphère de 80 000 litres de gazoles selon les données d’Haropa.

Côté paiement et utilisation, les bateliers de la Seine pourront se brancher « tout le long de la Seine » grâce à un abonnement avec un « tarif unique », promet la compagnie. Avec l’aide de l’Union européenne à hauteur de 1,8 million d’euros, le projet devrait coûter au total 9,2 millions d’euros. Et permettre aux bateaux de continuer à proposer des croisières sur la Seine !

Pour réserver la vôtre : cliquez sur ce lien.