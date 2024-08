L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) en France est un processus encadré par plusieurs normes et réglementations, visant à garantir la sécurité, l’efficacité et la conformité des installations. Avec l’essor des véhicules électriques, comprendre ces normes est crucial pour tout installateur. Cet article passe en revue les principales normes et obligations à respecter pour installer une borne de recharge en France.

Normes Électriques à respecter pour installer une borne de recharge en France

: Cette norme est le référentiel de base pour les installations électriques en basse tension en France. Elle fixe les règles générales pour la conception, la réalisation et la vérification des installations électriques, y compris celles des bornes de recharge pour VE. Elle précise les dispositions à prendre pour garantir la sécurité des personnes et des biens. NF C 15-722 : Spécifique aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, cette norme vient en complément de la NF C 15-100. Elle détaille les exigences techniques pour l’installation des bornes, y compris la protection contre les surtensions, la gestion de la puissance, et les dispositifs de coupure d’urgence.

Obligations Réglementaires pour installer une borne de recharge en France

: Le décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 impose que toute installation de borne de recharge soit réalisée par un professionnel qualifié IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques). Cette qualification est nécessaire pour garantir la conformité des installations aux normes en vigueur. Accessibilité : Selon la réglementation française, les bornes de recharge installées dans les lieux publics doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Cela inclut des exigences spécifiques en matière de hauteur, de largeur de passage, et de signalétique.

Aspects Sécuritaires

: Les installations doivent être protégées contre les surtensions, notamment celles provoquées par des éclairs ou des coupures de courant. La norme NF C 15-722 stipule l’utilisation de dispositifs de protection spécifiques pour les bornes de recharge. Dispositifs de Détection de Défaut : L’installation doit inclure un dispositif de détection de défaut à courant différentiel résiduel (DDR) de type A ou B, selon les caractéristiques techniques de la borne.

Contrôle et Maintenance

: Avant la mise en service, l’installation doit être vérifiée pour s’assurer qu’elle est conforme aux normes en vigueur. Cette vérification inclut des tests de continuité, de résistance d’isolement, et de bon fonctionnement des dispositifs de protection. Maintenance Régulière : Les bornes de recharge doivent faire l’objet d’une maintenance régulière pour garantir leur bon fonctionnement. Cette maintenance inclut des contrôles visuels, des tests de sécurité, et la mise à jour éventuelle du firmware des bornes.

Obligation de faire appel au Consuel





Le Consuel (Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité) est une attestation obligatoire en France pour valider la conformité des installations électriques, y compris celles des bornes de recharge pour véhicules électriques. Il garantit que l’installation respecte les normes de sécurité en vigueur et est un préalable indispensable avant la mise en service.

Exemple:

Bureau Veritas : Leader mondial de la certification, Bureau Veritas propose des services d’inspection et de certification pour garantir la conformité des installations électriques aux normes en vigueur, incluant les bornes de recharge pour véhicules électriques.

DEKRA : Spécialisé dans l’inspection, la certification, et les tests de sécurité, DEKRA offre des services d’audit et de vérification des installations électriques pour s’assurer qu’elles respectent les standards de sécurité et de qualité.

Apave : Apave est un acteur clé dans la prévention des risques techniques et humains.

Conclusion

Installer une borne de recharge en France nécessite de respecter un ensemble de normes et de réglementations strictes. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, il est essentiel de vous assurer que votre installation est conforme pour garantir la sécurité et la longévité de votre équipement. Faire appel à un installateur certifié IRVE est la meilleure garantie pour une installation réussie et conforme aux exigences légales.