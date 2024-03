Avec déjà plus de 100 000 bornes de recharge ouvertes au public déjà installées sur l’ensemble du territoire français, le secteur de l’installation des bornes de recharge a connu un essor sans précédent dans les dernières années. Sous réserve de satisfaire aux exigences légales et réglementaires pour devenir installateur de bornes de recharge, les électriciens peuvent fortement développer leur volume d’affaires grâce à cette nouvelle activité. L’installation électrique d’une borne de recharge doit être conforme à la norme électrique NFC 15-100 et les installations supérieures à 3,7 kW doivent être réalisées par un électricien certifié et qualifié IRVE.

Devenir un électricien qualifié avec mention IRVE offre de nombreux avantages, tels que la diversification des activités, l’accès à des projets plus ambitieux, l’éligibilité aux subventions gouvernementales et la démonstration de compétence et d’expertise auprès des clients.

N’attendez plus pour vous former et devenir un installateur de bornes de recharge qualifié. Obtenez les compétences techniques nécessaires en suivant une formation continue spécialisée dans les bornes électriques. Acquérez les certifications nécessaires pour garantir votre expertise dans le domaine de l’installation de bornes VE.

En résumé, devenir installateur de bornes électriques offre de nombreuses opportunités professionnelles. C’est une activité en plein essor qui permet de se positionner sur un marché en constante évolution. Ne manquez pas cette occasion de développer vos compétences, d’accéder à de nouveaux projets et de contribuer à la transition vers la mobilité électrique. Avec les certifications nécessaires et une formation continue adaptée, vous pourrez vous démarquer en tant qu’expert dans le domaine de l’installation de bornes de recharge.

Pour devenir un installateur de bornes de recharge qualifié, il est nécessaire de suivre une formation spécifique. Les organismes de qualification accrédités pour la certification IRVE sont l’AFNOR et Qualifelec. Il est important de choisir l’organisme de qualification en fonction de ses préférences et de ses besoins en termes de précision.

Les formations IRVE couvrent les aspects techniques, réglementaires et de sécurité liés à l’installation des bornes de recharge. Certains organismes proposent différents niveaux de formation, allant de la formation de base à la formation avancée en recharge rapide.

“La formation IRVE est essentielle pour acquérir les connaissances nécessaires à l’installation de bornes de recharge. Elle permet de maîtriser les normes en vigueur, de comprendre les différents systèmes de recharge et d’assurer la sécurité des installations.”

Une fois la formation suivie, un examen doit être passé pour obtenir la certification IRVE. Cette certification atteste des compétences et de l’expertise de l’installateur de bornes de recharge.

La formation IRVE comprend généralement les aspects suivants :

Apprentissage de l’installation des bornes de recharge

Ateliers techniques sur les bornes électriques

Formation sur la sécurité des bornes de recharge

Formation sur les normes et réglementations en vigueur

Il est important de choisir une formation qui correspond à vos besoins spécifiques et qui vous permettra d’accéder à des projets variés dans le domaine de l’installation de bornes de recharge. La formation IRVE offre une base solide pour développer vos compétences et vous positionner en tant qu’installateur qualifié sur le marché en pleine expansion des bornes de recharge.

En suivant une formation IRVE, vous serez en mesure d’installer et de mettre en service des bornes de recharge conformes aux normes en vigueur, d’assurer la sécurité des installations et de répondre aux besoins croissants des propriétaires de véhicules électriques.

Les avantages de la qualification IRVE

La qualification IRVE offre plusieurs avantages aux installateurs de bornes de recharge. Tout d’abord, elle permet la diversification des missions et l’accès à des projets de grande envergure, allant jusqu’à des bornes de recharge de 350 kW en courant continu. La certification IRVE est également un critère d’éligibilité pour bénéficier des subventions gouvernementales destinées à l’installation de bornes de recharge. De plus, elle démontre l’expertise et la compétence de l’installateur, ce qui inspire confiance aux clients.

Plusieurs niveaux de formation sont disponibles pour se spécialiser dans différents aspects de l’installation des bornes de recharge. Ainsi, les formations P1, P2 et P3 offrent la possibilité aux installateurs de développer leurs connaissances et compétences spécifiques dans ce domaine en pleine croissance.

En résumé, la qualification IRVE est un atout majeur pour les installateurs de bornes de recharge. Elle leur permet d’accéder à des projets de grande ampleur, de bénéficier des subventions gouvernementales et de démontrer leur expertise aux clients. Les formations P1, P2 et P3 offrent également des opportunités de spécialisation dans ce secteur en constante évolution.

Choix de l’organisme de qualification et de la qualification IRVE

Le choix de l’organisme de qualification pour la certification IRVE peut être fait entre l’AFNOR et Qualifelec. Les deux organismes proposent des formations et des certifications spécifiques à l’installation de bornes de recharge. Ils ont des critères de référence similaires et le dossier de candidature est similaire pour les deux. Le choix de l’organisme dépendra du niveau de précision souhaité dans la qualification. Il est également possible de choisir le type de qualification IRVE souhaité, tel que l’installation, la maintenance ou la conception d’IRVE.

Les étapes pour devenir installateur IRVE

Pour devenir un installateur qualifié IRVE, plusieurs étapes doivent être suivies. Tout d’abord, il est nécessaire de constituer un dossier de candidature comprenant des pièces administratives, financières et juridiques, ainsi que des références de prestations. Le dossier doit également inclure des informations sur les moyens techniques, humains et matériels de l’installateur.

Ensuite, il faut passer un examen pour obtenir la certification IRVE. Une fois obtenu, le certificat est délivré pour une durée de 4 ans et doit être renouvelé annuellement.

Pour récapituler, voici les étapes pour devenir installateur IRVE :

Constituer un dossier de candidature avec les pièces administratives, financières et juridiques nécessaires. Inclure des références de prestations attestant de l’expérience dans l’installation de bornes de recharge. Fournir des informations sur les moyens techniques, humains et matériels mis à disposition. Passer l’examen de certification IRVE. Renouveler la certification annuellement.

En suivant ces étapes, vous vous positionnerez en tant qu’installateur qualifié IRVE et pourrez proposer vos services dans le domaine de l’installation de bornes de recharge.

Exemple de dossier de candidature pour devenir installateur IRVE :

Pièce Exigence Extrait Kbis Justificatif d’immatriculation de l’entreprise Attestation d’assurance Preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle CV et références Liste des travaux réalisés dans le domaine de l’installation de bornes de recharge Capacité financière Justificatif de la santé financière de l’entreprise Attestation de formation Preuve de suivi d’une formation spécifique à l’installation de bornes de recharge

La clé de la réussite pour devenir un installateur qualifié IRVE réside dans la constitution d’un dossier de candidature solide, comprenant toutes les pièces administratives, financières et juridiques requises, ainsi que des références de prestations démontrant votre expérience dans le domaine. En obtenant la certification IRVE, vous pourrez offrir des services de qualité et vous positionner en tant qu’expert dans l’installation de bornes de recharge.

Conseils pour devenir un installateur de bornes de recharge qualifié

Pour devenir un installateur de bornes de recharge qualifié, il est essentiel de rester informé des évolutions technologiques et réglementaires dans le domaine. Suivre des formations continues et rester à jour sur les normes en vigueur sont des étapes cruciales pour garantir des services de haute qualité aux clients et s’adapter aux nouvelles exigences du secteur.

L’une des clés du succès en tant qu’installateur de bornes de recharge est de suivre des formations continues. Ces formations permettent d’approfondir ses connaissances techniques et d’acquérir de nouvelles compétences dans le domaine des bornes électriques. Elles offrent également l’occasion de se familiariser avec les dernières technologies et les modes de recharge émergents, tels que la recharge rapide ou la recharge sans fil.

En restant à jour sur les normes en vigueur, vous pourrez garantir la conformité de vos installations aux exigences légales et réglementaires. Les normes évoluent constamment pour s’adapter aux avancées technologiques et assurer la sécurité des utilisateurs. Assurez-vous de vous tenir informé des dernières versions des normes électriques et de prendre en compte les mises à jour lors de vos installations.

« La formation continue et la veille réglementaire sont des piliers essentiels pour maintenir un haut niveau de compétence et offrir un service de qualité en tant qu’installateur de bornes de recharge. »

Une autre recommandation essentielle est de se spécialiser dans différents aspects de l’installation des bornes de recharge. Les technologies et les modes de recharge évoluent rapidement, et il est avantageux de rester à l’avant-garde de ces avancées en se formant spécifiquement sur les domaines qui vous intéressent le plus. Que ce soit la recharge rapide, la recharge résidentielle ou le déploiement de bornes publiques, une expertise spécialisée peut vous démarquer de la concurrence.

En appliquant ces conseils, vous pourrez devenir un installateur de bornes de recharge qualifié, capable de fournir des services à la pointe de la technologie et de répondre aux besoins changeants de vos clients. Restez informé, poursuivez des formations continues et adaptez-vous aux normes en vigueur pour réussir dans ce secteur en pleine croissance.

Conclusion

Devenir installateur de bornes de recharge de voiture électrique offre de nombreuses opportunités dans un marché en pleine expansion. La certification IRVE permet de diversifier ses missions, d’accéder à des projets plus ambitieux et de bénéficier de subventions gouvernementales. Suivre les étapes décrites précédemment et rester informé des évolutions du secteur permet de développer son activité dans ce domaine prometteur. N’hésitez pas à vous tourner vers des organismes de formation et des partenaires tels que la ChargeGuru Academy pour obtenir l’accompagnement nécessaire dans votre parcours d’installation de bornes de recharge. Faites un devis dès maintenant pour commencer votre formation IRVE et vous positionner en tant qu’installateur qualifié sur le marché en pleine expansion des bornes de recharge.

