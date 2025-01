La dernière mise à jour logicielle Tesla 2024.45.32.2 se déploie maintenant à un large lot de véhicules, couvrant environ 20% de la flotte. Bien que cette mise à jour spécifique se concentre sur la correction de bugs, les récentes versions 2024.44 et .45 apportent avec elles une multitude de nouvelles fonctionnalités passionnantes.

Améliorations Significatives Attirant l’Attention

Parmi les avancées notables, l’arrivée de l’application Tesla sur Apple Watch permet désormais une interaction encore plus intégrée avec le véhicule depuis votre poignet. Les utilisateurs apprécieront également la possibilité de sauvegarder directement sur leur téléphone les clips du dashcam et du mode sentinelle.

L’option de changement automatique entre conduite et marche arrière est disponible pour les modèles Model 3 améliorés, augmentant ainsi la fluidité des manœuvres. En outre, des améliorations concernant SiriusXM pour les modèles 3, Y et CT ajoutent une nouvelle dimension à l’expérience de divertissement en voiture.

Des Fonctionnalités de Navigation et de Sécurité Révolutionnaires

Les nouvelles fonctionnalités incluent la carte des précipitations et l’affichage des conditions météorologiques à destination. De plus, l’alerte de traffic arrière traverse ajoute une couche supplémentaire de sécurité.

Les automobilistes peuvent désormais chercher des stations-service ou des points d’intérêt le long de leur trajet avec des indications de temps de détour estimé. Cette fonctionnalité offre une meilleure planification des voyages. La navigation dynamique autour des fermetures de routes augmente l’efficacité des trajets.

Innovations dans le Divertissement et la Personnalisation

Parmi les nouvelles options de divertissement, le Mode Santa et le « Rear Arcade » transforment les trajets en moments de plaisir pour toute la famille.

En termes de personnalisation, Tesla permet désormais de choisir des enveloppes personnalisées et des plaques d’immatriculation pour le modèle CT, reflétant ainsi une attention croissante à la personnalisation des véhicules.

Améliorations de l’Interface Utilisateur et du Confort

Des améliorations pratiques comme la possibilité d’ajuster le siège passager depuis les commandes ou la réduction automatique du volume de la musique lors des manœuvres de marche arrière sont aussi introduites.

Une Conduite Encore Plus Intuitive

Lorsqu’il s’agit de conduite intuitive, Tesla continue de mener le jeu avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités telles que le changement de voie automatique avec l’Autosteer actif en Europe. Cette innovation est accompagnée de nouveaux indicateurs signalant quelles voies sont disponibles pour cette fonction automatique.

Avec toutes ces fonctionnalités, Tesla démontre une fois de plus son engagement envers l’innovation et la satisfaction client. Alors que cette mise à jour atteint un plus grand nombre de véhicules, il est clair que les propriétaires de Tesla assisteront à une nouvelle ère de l’expérience utilisateur automobile.