L’annonce récente d’Elon Musk via Twitter a captivé l’attention du monde entier : dans deux ans, les premiers Starships se dirigeront vers Mars lors de la prochaine fenêtre de transfert entre la Terre et la planète rouge. Ces missions sans équipage testeront la fiabilité des atterrissages intacts sur Mars. Si ces atterrissages se déroulent bien, les premiers vols habités vers Mars pourraient avoir lieu dans quatre ans.

La première étape clé de cette ambitieuse aventure spatiale est de garantir la sécurité et la fiabilité des atterrissages. L’envoi de Starships sans équipage est un processus crucial pour recueillir des données et minimiser les risques pour les futures missions habitées. Ces vaisseaux spatiaux sont conçus pour transporter une cargaison importante tout en devant résister aux conditions extrêmes de l’atterrissage martien.

S’il y a des résultats positifs lors de ces premières missions, l’étape suivante sera l’envoi de missions habitées. Mars, souvent qualifiée de planète sœur de la Terre, représente une nouvelle frontière pour l’humanité. Les voyages habités apporteront une quantité immense d’informations sur la survie des humains dans ce nouvel environnement et ouvriront la voie à une présence humaine permanente sur la planète rouge.

Elon Musk envisage des progrès exponentiels des taux de vol après ces premières missions. Son objectif ultime est de construire une cité auto-suffisante en l’espace de 20 ans. La création d’une colonie durable sur Mars est un rêve de longue date, et avec les avancées technologiques actuelles, ce rêve pourrait devenir réalité. La capacité de soutenir la vie humaine de manière indépendante sur Mars est cruciale pour la survie à long terme de l’humanité.

Comparison of the SpaceX Starship with other rockets, including the Saturn V which took us to the moon.

Saturn V cost about $1.4 billion per launch in 2022 dollars.

The SpaceX Starship system will be fully reusable and cost a fraction of that, in the tens of millions of $$$. pic.twitter.com/jq8quOP4fk

