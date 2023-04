Tout savoir sur le Starship de SpaceX

Le vaisseau Starship, conçu et développé par SpaceX, est un vaisseau spatial de nouvelle génération qui ambitionne de révolutionner le domaine de l’exploration et de la colonisation spatiale. Dans cet article, nous allons découvrir les aspects clés de la conception du Starship et comment il se différencie des lanceurs conventionnels.

Structure et matériaux : Précisions et rectifications

Le Starship est un vaisseau entièrement en acier inoxydable, spécifiquement l’alliage 304L. Ce matériau présente des avantages considérables, comme sa résistance aux températures extrêmes, sa robustesse et son faible coût. L’acier inoxydable permet également une réduction du poids, favorisant ainsi l’efficacité du carburant et la charge utile.

🏗️ Structure : Légèreté et résistance sous cryogénie

La structure du Starship a été conçue pour être à la fois légère et résistante, en particulier sous des conditions cryogéniques. Comme mentionné précédemment, l’acier inoxydable présente de nombreux avantages, mais il est important de souligner que sa résistance spécifique (rapport entre résistance et densité) est meilleure que celle des composites sous ces conditions. Cela permet au Starship d’avoir une masse à vide réduite, ce qui est crucial pour optimiser l’efficacité énergétique et la capacité de charge utile du vaisseau.

💨 Conception des réservoirs : Corrections sur l’autoclave et la fabrication

Il a été mentionné dans une vidéo Youtube que les réservoirs ITS ont été fabriqués à l’aide d’un autoclave. Cependant, cette information est inexacte. Les réservoirs ont été fabriqués sans autoclave et en deux parties, car c’est la manière la plus simple d’enlever les outils de fabrication après la polymérisation. Le réservoir a été testé et a fonctionné correctement, n’explosant que lorsqu’il était soumis à des spécifications supérieures à celles prévues.

🛡️ Bouclier thermique : Précisions sur les matériaux

Le bouclier thermique du Starship est un autre élément crucial de sa conception. Il a été précédemment mentionné que les matériaux PICA et PICA-X étaient utilisés, mais il est important de noter qu’ils sont conçus pour résister à de nombreuses rentrées atmosphériques. La vidéo évoquée donnait l’impression que le changement de bouclier thermique était principalement dû à des problèmes avec ces matériaux, mais cela n’est pas exact. Le Starship utilise désormais un bouclier thermique en acier inoxydable avec un système de refroidissement actif pour améliorer la résistance à la chaleur lors des rentrées atmosphériques.

🌐 Perspectives : développement et tests en conditions réelles

La conception et le développement du Starship ont été critiqués par certains comme étant chaotiques ou improvisés. Cependant, il est essentiel de rappeler que SpaceX travaille sur ce projet avec un budget limité et à un rythme incroyablement rapide. Les erreurs et les imprévus font partie intégrante du processus de recherche et développement. De plus, SpaceX adopte une approche transparente en effectuant des tests en conditions réelles et en partageant les progrès avec le public. Cela peut donner l’impression d’un processus désordonné, mais en réalité, il s’agit d’une étape essentielle pour apprendre, s’adapter et améliorer continuellement la conception du Starship.

Carburant et propulsion

Lors du dernier vol d’essai et malgré certaines critiques et des rapports négatifs, le Starship a atteint des vitesses considérables, y compris le point de MaxQ, qui représente le moment où le lanceur subit les forces aérodynamiques les plus importantes.

🚀 Analogie pour comprendre les performances

Pour donner une idée de l’importance de cette réalisation, on peut la comparer à un athlète de haut niveau qui réussit à courir un marathon sans s’entraîner auparavant. Il est étonnant de voir que le Starship a atteint le point de MaxQ lors de sa première tentative, prouvant ainsi l’efficacité et la fiabilité de sa conception et de sa propulsion.

🔧 Améliorations et développements futurs

Toujours lors de ce vol, certaines améliorations ont été identifiées, notamment en ce qui concerne la protection des moteurs Raptor contre les débris générés par le lancement. SpaceX prévoit déjà d’installer un système de protection différent pour prévenir de tels problèmes à l’avenir. De plus, bien que les dégâts causés au pas de tir aient été importants, l’équipe de SpaceX travaille constamment à l’amélioration des infrastructures pour minimiser les risques et les dommages.

En résumé, les performances du Starship en matière de propulsion et de vitesse sont impressionnantes, et les tests effectués ont été extrêmement fructueux. SpaceX continue d’innover et d’améliorer le Starship, en tenant compte des leçons tirées de ces essais pour rendre le vaisseau spatial encore plus efficace et sûr pour les futurs lancements et missions.

Missions et objectifs

Le projet de colonisation de Mars est une entreprise de grande envergure qui implique la coopération d’agences spatiales internationales, d’entreprises privées et d’innombrables professionnels. Ses principaux objectifs peuvent être résumés comme suit :

Établir une présence humaine durable sur Mars : Le projet vise à créer une colonie autosuffisante capable de soutenir la vie humaine à long terme. Il s’agit notamment de développer des systèmes de survie, tels que la production d’eau et d’oxygène, ainsi que la culture de denrées alimentaires. Développer les connaissances scientifiques : Mars offre des possibilités uniques de recherche scientifique dans divers domaines, tels que la géologie, l’astrobiologie et les sciences planétaires. En établissant une présence permanente sur la planète rouge, les scientifiques peuvent mener des expériences et recueillir des données inestimables qu’il serait impossible d’obtenir par le seul biais de missions robotiques. Faire progresser la technologie de l’exploration spatiale : Le développement des technologies nécessaires à la colonisation humaine de Mars, telles que les systèmes de propulsion avancés, la construction d’habitats et l’utilisation des ressources, aura des implications considérables pour les futures missions d’exploration spatiale. Cela peut ouvrir la voie à l’exploration de mondes encore plus lointains. Encourager la coopération internationale : L’effort de colonisation de Mars nécessite une collaboration entre de nombreuses nations et organisations, ce qui favorise un environnement de coopération mondiale. Cette coopération est essentielle pour mettre en commun les ressources, l’expertise et les connaissances, ce qui profitera en fin de compte à toutes les parties concernées. Inspirer les générations futures : L’établissement d’une colonie humaine sur Mars peut être une source d’inspiration pour les générations futures et les inciter à poursuivre la découverte scientifique et l’exploration au-delà de la Terre. Assurer la survie de l’humanité : La création d’une présence humaine autosuffisante sur une autre planète peut servir de plan de secours face à d’éventuelles catastrophes mondiales, augmentant ainsi les chances de survie de l’humanité. Stimuler la croissance économique : Le développement de nouvelles technologies et industries liées à l’exploration spatiale et à la colonisation de Mars peut conduire à la croissance économique et à la création d’emplois.

Pour atteindre ces objectifs, le projet de colonisation de Mars comprend de multiples étapes, telles que

Atterrissage de vaisseaux cargo pour livrer des systèmes de survie essentiels, des modules d’habitation et du matériel pour les expériences. Envoi du premier groupe d’astronautes pour établir la base martienne, mener des recherches scientifiques et développer des technologies pour créer une présence humaine durable. L’expansion de la colonie avec des membres d’équipage supplémentaires, y compris des scientifiques, des ingénieurs, des botanistes et des particuliers, tout en développant des infrastructures, telles que des serres et des stations de ravitaillement en carburant. Continuer à développer la colonie en construisant des habitats, des hôpitaux et d’autres installations, et encourager la coopération internationale en établissant des avant-postes de type ambassade. franchir des étapes importantes, telles que la naissance du premier Martien et la mise en place du premier système politique martien.

Le succès du projet de colonisation de Mars dépendra des efforts continus des scientifiques, des ingénieurs et d’autres professionnels du monde entier, ainsi que de la poursuite de la coopération et du soutien internationaux. Mars pourrait ainsi devenir non seulement une nouvelle frontière pour la découverte scientifique, mais aussi un témoignage de l’ingéniosité et de la détermination de l’homme.

Source: site SpaceX