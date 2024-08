Dimanche fou ! C’est le terme utilisé pour décrire la situation énergétique cet après-midi en Europe. Du #Finlande à la #Lituanie, en passant par la #Pologne et la #France, l’Europe va connaître des prix de l’électricité négatifs. Pendant ce temps, l’#Allemagne verra des prix de gros de l’électricité nuls ou négatifs pendant la majeure partie de la journée, grâce à une production massive d’énergie éolienne et solaire.

Une production renouvelable record

L’Allemagne pourrait générer jusqu’à 80 GW d’énergie renouvelable cet après-midi, alors que le pic de demande devrait être d’environ 50 GW. Théoriquement, l’Allemagne pourrait exporter l’excédent en utilisant sa capacité d’interconnexion de 27 GW. Cependant, avec les pays voisins produisant également de grandes quantités d’énergie éolienne et solaire, on s’attend à des curtailments massifs.

Les défis de l’expansion des énergies renouvelables

Ce problème ne fera qu’empirer à mesure que nous augmenterons la capacité des énergies renouvelables, en particulier avec les #panneaux solaires sur les toits, que l’opérateur de réseau ne peut pas contrôler ou éteindre.

Supposons que l’Allemagne ajoute 10 GW supplémentaires de panneaux solaires sur les toits au cours des 12 prochains mois, portant la capacité totale à près de 50 GW. Si la demande est d’environ 40 GW tôt le matin et que les interconnexions sont pleinement utilisées en raison des conditions actuelles – une tempête majeure en mer du Nord et un ciel dégagé sur une grande partie du continent – nous faisons face à un défi de taille.

Le rôle des batteries et des véhicules électriques

De plus, bien que de nombreuses batteries derrière le compteur existent, elles ne sont pas non plus contrôlables, tout comme les véhicules électriques connectés au réseau.

Alors, comment pouvons-nous maintenir la stabilité du réseau sans changements réglementaires significatifs ? Qui va construire de nouvelles centrales renouvelables avec d’énormes risques de prix négatifs ?

La solution pourrait résider dans une régulation forte et proactive, la mise en place de technologies de stockage plus avancées et des stratégies pour mieux prévisions les risques et diversifier les sources d’approvisionnement en énergie.

Le débat est lancé, et une approche collective et coordonnée sera nécessaire pour surmonter ces défis à l’heure de l’expansion des énergies renouvelables en Europe.