De plus en plus de propriétaires de Tesla cherchent à personnaliser et à améliorer leurs véhicules. Que vous conduisiez une Model Y ou une Model 3, certains accessoires peuvent véritablement améliorer votre expérience de conduite. Voici quatre accessoires incontournables que tout propriétaire de Tesla devrait envisager d’installer dès la réception de leur véhicule.

Protection d’écran pour la console centrale

Lorsque vous recevez votre Tesla, l’écran central est recouvert d’une fine couche de plastique protectrice que vous devez retirer pour l’utiliser. Toutefois, étant donné que cet écran est tactile, il est sujet aux traces de doigts et aux rayures. Pour protéger votre écran, un protecteur d’écran mat est fortement recommandé. Non seulement il réduit les reflets et les ombres indésirables, mais il préserve également l’écran des salissures. Il existe divers types de protège-écrans disponibles, et vous pouvez trouver des liens vers des recommandations spécifiques dans la description de la vidéo originale.

Tapis de sol résistants

Les tapis de sol sont des accessoires essentiels pour maintenir la propreté de votre véhicule. Les tapis noirs résistants sont particulièrement recommandés, car ils offrent une protection supérieure contre la saleté, l’humidité et l’usure quotidienne. De plus, certains tapis offrent une couche de rembourrage supplémentaire pour un confort accru. Installer des tapis de qualité immédiatement après l’acquisition de votre véhicule permet de préserver la propreté et la valeur de l’intérieur.

Bavettes anti-boue

Les bavettes anti-boue sont cruciales pour protéger la carrosserie de votre Tesla contre la saleté et les projections de gravier. Ces accessoires, souvent installés à l’avant et à l’arrière du véhicule, empêchent les éclaboussures de boue et autres débris routiers de causer des dégâts à la peinture et aux parties basses de la voiture. Leur installation est particulièrement recommandée pour ceux qui conduisent fréquemment sur des routes non pavées ou par mauvais temps.

Pare-soleil pour le toit panoramique

L’un des aspects distinctifs de la Tesla Model Y est son toit panoramique en verre, qui offre une vue imprenable mais qui peut également rendre l’habitacle extrêmement chaud en été. Un pare-soleil pour le toit est donc un accessoire indispensable. Ce dispositif aide à réduire la chaleur à l’intérieur du véhicule, offrant ainsi un confort accru pour les passagers. Il existe plusieurs modèles de pare-soleil spécialement conçus pour les toits des Tesla, et ils peuvent être facilement installés et retirés selon les besoins.

En conclusion, ces quatre accessoires peuvent véritablement transformer votre expérience de conduite et de propriété avec votre Tesla. Que vous souhaitiez protéger votre écran, garder votre intérieur propre, éviter les éclaboussures de boue ou maintenir une température agréable dans l’habitacle, chacun de ces éléments apporte une valeur ajoutée significative.

