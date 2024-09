La règle d’empreinte Corporate Average Fuel Economy (CAFE) de l’EPA a suscité de nombreux débats concernant son impact sur la disponibilité des véhicules électriques abordables. Le débat sur cette norme réglementaire a pris de l’ampleur après un tweet récent indiquant que cette règle retarde l’arrivée de véhicules électriques (VE) à prix abordable.

Comprendre la règle d’empreinte CAFE de l’EPA

La règle d’empreinte CAFE, établie par l’Environmental Protection Agency (EPA) aux États-Unis, prend en compte la taille du véhicule pour déterminer son efficacité énergétique. Autrement dit, les véhicules plus grands bénéficient de normes d’efficacité énergétique plus souples comparées à celles des véhicules plus petits.

Selon les utilisateurs des réseaux sociaux, cette règle a contribué à éliminer les camions compacts et les camionnettes de travail compacts du marché. Un utilisateur a commenté : «Cette règle d’empreinte est la raison pour laquelle les camions compacts et les camionnettes de travail compacts ont disparu. Cela incite plus d’acheteurs à se tourner vers des véhicules plus grands, même si leurs besoins ne le justifient pas.»

Les conséquences pour les véhicules électriques

La règle d’empreinte CAFE a également des répercussions importantes sur le marché des véhicules électriques. La difficulté à produire des véhicules électriques abordables, qui respectent ces normes tout en restant compétitifs en termes de prix, est une critique récurrente.

Les discussions autour des changements de la règle

Il semble que la règle subisse des révisions significatives. Selon un lien partagé sur le tweet d’origine, l’administration prévoit d’éliminer progressivement l’exception des camions légers sur une période de 13 ans. Cependant, la critique principale reste: pourquoi les véhicules utilitaires sport (SUV) et les camions bénéficient-ils de normes plus laxistes ?

Un utilisateur a suggéré : «Nous devons inverser les incitations pour les voitures de grande taille. Les SUV et les camions devraient être soumis aux mêmes normes de consommation de carburant que les voitures.»

Les impacts des crédits échangeables

Un autre aspect des normes CAFE est le programme de crédits échangeables, qui permet aux constructeurs automobiles de vendre des crédits pour l’efficacité énergétique à d’autres constructeurs. Cela peut favoriser les grandes entreprises qui peuvent se permettre d’acheter ces crédits, pénalisant ainsi les plus petites entreprises ou celles qui souhaitent introduire des modèles plus économes en carburant mais qui n’ont pas les moyens financiers de le faire.

Un utilisateur a mentionné: «Les petits véhicules n’ont jamais bien vendu aux États-Unis. Même les voitures compactes neuves à moins de 20 000 $ ont du mal à figurer parmi les 25 voitures les plus vendues.»

L’influence de la demande des consommateurs

En fin de compte, les constructeurs automobiles produisent ce que les consommateurs achètent. Au cours des dernières décennies, les Américains ont préféré des voitures plus grosses, et les bénéfices des ventes de ces véhicules en témoignent. Un utilisateur a souligné que les petites voitures et camions n’attirent tout simplement pas les acheteurs, malgré une offre disponible sur le marché.

En résumé, bien que la règle d’empreinte CAFE de l’EPA vise à promouvoir l’efficacité énergétique, elle semble également entraîner des distorsions sur le marché en favorisant les véhicules plus grands et plus chers. Pour qu’il y ait une vraie incitation à adopter des véhicules électriques abordables, une réévaluation de ces normes pourrait être nécessaire.

Que pensez-vous de l'impact des normes CAFE sur le marché des véhicules électriques abordables ?