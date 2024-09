L’innovation continue chez Lucid : Une mise à jour logicielle révolutionnaire a été annoncée aujourd’hui, introduisant des améliorations significatives pour l’assistance à la conduite avancée (ADAS) et d’autres fonctionnalités très attendues par les utilisateurs. Voici les points forts de cette mise à jour :

Améliorations des systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS)

Highway Assist

Le système d’assistance sur autoroute bénéficie désormais de cartes haute définition fournissant des informations plus détaillées sur les voies réservées aux véhicules à haute occupation (HOV), les scénarios de sorties, ainsi que les fusions et séparations de voies. Cela permet une conduite plus adaptative et réactive, même dans les virages.

Assistance au changement de voie initié par le conducteur

Les conducteurs peuvent maintenant initier les changements de voie avec une simple pression prolongée sur le clignotant. Des notifications claires et des flèches s’affichent sur l’interface utilisateur pour soutenir cette fonction, offrant une expérience de conduite fluide et intuitive.

Extension de l’arrêt et marche en embouteillage

Dans les conditions de circulation dense, la voiture peut reprendre la route après des arrêts prolongés si le conducteur reste attentif et regarde toujours devant lui, améliorant ainsi la commodité dans les embouteillages.

Visualisation 3D des trois voies

Lucid a exploité la suite de capteurs embarqués de l’Air pour créer une visualisation de voie en 3D sur l’écran central. Cela offre aux conducteurs une vue supplémentaire des environs lorsqu’ils sont sur l’autoroute et jette les bases pour des fonctions élargies prévues pour de futures introductions.

Système de régulateur de vitesse adaptatif révisé

Le système de régulateur de vitesse adaptatif révisé introduit le contrôle automatique de la vitesse dans les virages pour la Lucid Air, facilitant l’utilisation sur les routes sinueuses.

Autres mises à jour significatives

Intégration sans fil d’Apple CarPlay : Les utilisateurs peuvent désormais accéder à Apple CarPlay sans fil dans le tableau de bord.

Avertissement de distance de stationnement et surveillance : Les écrans de surveillance de vue panoramique et de vue arrière se ferment automatiquement lorsque la vitesse du véhicule dépasse 6 mph.

Contrôles universels HomeLink : Les commandes à l’écran des dispositifs universels HomeLink s’affichent lorsque le véhicule est en marche arrière.

Application mobile Lucid : L’application mobile Lucid se connecte désormais beaucoup plus rapidement à la voiture, répond mieux aux commandes et permet maintenant de mettre à jour les attributs du profil utilisateur directement depuis l’application.