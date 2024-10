Le Mondial de l’Automobile de Paris a été marqué par la présentation de la dernière innovation du constructeur chinois XPENG : la P7+. Cette berline électrique incarne l’avenir de la mobilité intelligente, une vision que XPENG déploie avec rigueur, en intégrant des technologies d’intelligence artificielle (IA) avancées.

Un accueil de haut niveau pour XPENG au Mondial de l’Auto

La présentation de la P7+ au public parisien s’est déroulée en présence de l’équipe dirigeante de XPENG, incluant notamment He Xiaopeng, Président de XPENG, et Brian Gu, Vice-président de l’entreprise. Avec un respect total des équipes de XPENG et un souci du détail dans l’organisation, le constructeur a su capter l’attention des visiteurs dès les premiers instants. J’ai eu l’honneur d’assister à cette présentation au premier rang, témoignant ainsi du respect mutuel et de l’ambition partagée pour l’avenir de la mobilité électrique.

Vidéo de la conférence de presse

XPENG et sa vision de la mobilité intelligente

La P7+ n’est pas seulement une voiture ; elle incarne la vision de XPENG pour une conduite plus sécurisée et personnalisée grâce à l’IA. L’intégration de systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) permet à cette berline de gérer les conditions de conduite les plus complexes, augmentant ainsi la sécurité et le confort du conducteur. Les mises à jour à distance garantissent que le véhicule bénéficie toujours des dernières avancées technologiques, répondant ainsi aux exigences modernes de connectivité et d’efficacité.

Caractéristiques de la P7+ : une innovation de pointe

Le modèle P7+ de XPENG est conçu pour offrir une expérience de conduite optimisée. Dotée de l’AI Hawkeye, un système visuel de pointe capable de lire les comportements de conduite en temps réel, la berline se positionne comme un leader dans l’analyse prédictive. Avec une consommation de seulement 11,6 kWh/100 km et une recharge ultra-rapide sur une plateforme 800V, la P7+ se distingue également par son autonomie et son efficacité énergétique.

Les technologies autonomes de XPENG : un engagement vers l’avenir

XPENG se positionne comme un acteur majeur dans la conduite autonome. Son système XNGP, déjà déployé en Chine, permet une conduite intelligente même sur des routes non cartographiées. En complément, la puce maison Turing, dédiée à l’IA, équipe non seulement la gamme XPENG mais soutient également les projets de robotique et de véhicules volants de la marque. Cette puce est au cœur des systèmes autonomes de la P7+, renforçant son intelligence et sa capacité d’adaptation.

Voici un tableau récapitulatif des caractéristiques principales de la nouvelle XPENG P7+, présentée au Mondial de l’Auto 2024 :

Caractéristique Description Nom du modèle XPENG P7+ Type de véhicule Berline électrique Intelligence Artificielle (IA) Systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) pour une conduite plus sécurisée et personnalisée Système visuel AI Hawkeye : analyse en temps réel des comportements de conduite et de l’environnement Autonomie Optimisée avec une consommation de 11,6 kWh/100 km Plateforme de recharge 800V pour une recharge ultra-rapide Conduite autonome Système XNGP, permettant une conduite autonome sur routes complexes et non cartographiées Mises à jour Mises à jour à distance pour les fonctionnalités avancées Puce dédiée à l’IA Turing, pour alimenter les systèmes autonomes et les technologies d’assistance Prix de lancement À partir de 209 800 RMB (environ 27 500 € pour le marché chinois) Objectif d’expansion Expansion en Europe avec une présence dans 60 marchés d’ici 2025 Innovations supplémentaires Cockpit intelligent, technologies de connectivité avancées

Expansion européenne et ambition mondiale

Avec la P7+, XPENG continue son expansion en Europe, consolidant sa présence en Norvège, au Danemark, et en Suède. L’objectif de la marque est ambitieux : atteindre 60 marchés d’ici 2025. La présentation de la P7+ au Mondial de l’Auto de Paris marque une étape stratégique dans cette expansion, montrant que XPENG est prêt à relever les défis du marché européen des véhicules électriques.

En conclusion, XPENG, avec la P7+, confirme son statut d’innovateur dans le domaine des véhicules électriques. Cette présentation à Paris a non seulement révélé un véhicule ultra-connecté mais a également mis en lumière la volonté de l’entreprise de faire évoluer la mobilité vers plus d’intelligence et de durabilité.