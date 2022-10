Supercharger: “J’ai payé 24€ pour la recharge de ma Mégane E-tech », un utilisateur témoigne

Jusqu’ici réservé aux seuls propriétaires de véhicules de la marque, le réseau de superchargeurs de Tesla s’ouvre progressivement aux autres constructeurs. Après une première expérimentation pilote lancée en novembre dernier aux Pays-Bas, Tesla étend son programme à la France avec un premier réseau de 16 stations ouvertes à tous.

Mimul, l’un de nos fidèles membre du forum Tesla Mag nous a partagé son expérience de recharge avec sa Mégane E-tech. Il est également propriétaire de Tesla Model Y mais a sorti sa E-tech pour tester le service de recharge Tesla. Il a expérimenté le système à Vélizy, en région parisienne.

Sans carte magnétique ni carte bancaire, l’accès aux bornes du réseau Tesla s’effectue par l’intermédiaire de l’application mobile du constructeur. Pour ce faire, il faut au préalable créer un compte et renseigner ses coordonnées bancaires. Une fois l’inscription réalisée, c’est une nouvelle fois l’application qui « pilote » l’activation de la borne. Il suffit ainsi de connecter sa voiture à l’un des superchargeurs, puis de renseigner la référence dans l’application pour lancer la charge.

Un fonctionnement simplifié

Plutôt simple comme fonctionnement, nous le confirme l’utilisateur de la Mégane E-tech : « Ça marche super bien. Bon avec un CCS à 22 kWh c’est pas très rapide mais j’ai eu pendant ma charge 13 kWh avec une batterie à 96%. » Il est resté 15 minutes sur place. (A ne pas refaire car ce véhicule ne nécessite pas de charge, il vaut mieux recharger votre véhicule dès 20% de charge restante).

Une alternative au réseau Ionity

En matière de coûts, l’accès au superchargeur Tesla est facturé au kWh. Sur la station testée à Vélizy, le prix est fixé à 0,67 €/kWh. Un tarif auquel peuvent s’ajouter des frais d’occupation injustifiée (jusqu’à 1 €), si vous ne dégagez pas rapidement la voiture une fois la charge terminée. Les gros rouleurs pourront également souscrire à une formule d’abonnement. Facturée 12,99 €/mois, celle-ci permet de bénéficier d’un tarif préférentiel.

Un prix raisonnable quand on compare aux tarifs pratiqués par le réseau Ionity (0,79€/kWh). Pour lui, « le seul souci sera de gérer les charges avec les voitures dont les prises se trouve du mauvais côté« . Comme c’est déjà le cas… On verra avec le temps mais il est fort probable que Tesla réagisse. Et puis 16 Superchargeurs, ce n’est pas rien !

Et à l’internaute de commenter : « Elle charge très lentement. C’était juste pour un test et la batterie était pleine. Je referai un test batterie presque vide pour voir. Dommage que la Mégane E-tech ne puisse pas chauffer la batterie, ça aiderait la vitesse de charge. À mon avis de 20 à 80% faudrait environ 1 heure.«

En résumé : Il a payé 8,84€ pour 13 kWh. L’expérience n’était pas idéale, mais tout à fait correcte. Ce n’est que le début !

Voici une revue de presse détaillée sur l’ouverture des superchargeurs

Voici la liste complète des Superchargers ouverts à tous.