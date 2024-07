NamX, un acteur prometteur dans le domaine de l’hydrogène, célèbre une nouvelle étape importante dans son parcours. Après un long processus, l’application du brevet pour leurs capsules d’hydrogène a été reconnue internationalement sous le numéro W0 2023/203114 A1. Ce brevet concerne la technologie des réservoirs doubles et leur processus de capsules échangeables au sein d’un véhicule, ainsi que de nombreuses autres applications potentielles.

Technologie à double réservoir : une innovation clé

La technologie à double réservoir développée par NamX représente une avancée significative pour l’adoption de l’hydrogène comme carburant alternatif. Ce système permet de stocker l’hydrogène de manière plus efficiente tout en facilitant son utilisation dans divers types de véhicules. En plus de cela, le processus de capsules échangeables offre une flexibilité sans précédent, permettant aux conducteurs de remplacer rapidement et facilement les capsules vides, réduisant ainsi les temps d’arrêt et augmentant l’efficience des opérations.

Une mission ambitieuse : démocratiser l’hydrogène

NamX s’est donné pour mission de démocratiser l’hydrogène pour les consommateurs. Cette reconnaissance internationale du brevet est une preuve des efforts incessants de l’entreprise pour innover et rendre l’énergie de l’hydrogène plus accessible. Avec ces nouvelles technologies, NamX espère changer la donne et rendre l’utilisation de l’hydrogène aussi courante que celle de l’essence ou du diesel.

Perspectives d’avenir : vers une démonstration industrielle

Avec ce nouveau brevet en poche, NamX est maintenant en mesure d’élargir sa communauté d’investisseurs. L’entreprise vise la prochaine étape de démonstration industrielle prévue pour 2025. Cette phase sera cruciale pour prouver l’efficacité et la viabilité commerciale de leurs innovations.

Remerciements et collaboration

La réalisation de ce brevet n’aurait pas été possible sans la collaboration des nombreux talents impliqués dans cette innovation. NamX a également exprimé sa gratitude envers IPAZ, les experts en protection de l’innovation, et plus particulièrement Magaly Audusseau-Girardeau, qui ont travaillé avec eux depuis 2021.

En conclusion, l’acquisition de ce brevet international marque une étape importante dans la mission de NamX pour démocratiser l’hydrogène. Grâce à des innovations comme la technologie à double réservoir et le processus de capsules échangeables, l’entreprise est bien placée pour transformer le marché de l’énergie et offrir des alternatives durables aux carburants traditionnels.