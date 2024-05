Lors du salon VivaTech 2024, nous avons eu l’opportunité de rencontrer Thomas de Lussac, co-fondateur et responsable du design chez NAMX, une entreprise innovante spécialisée dans les solutions de mobilité hydrogène. VivaTech, l’un des plus grands événements technologiques au monde, est l’endroit idéal pour découvrir les dernières avancées et les projets révolutionnaires des startups et des grandes entreprises. NAMX a attiré l’attention cette année avec ses innovations dans le domaine de l’hydrogène.

Qu’est-ce que NAMX ?

Fondée en 2020, NAMX se positionne comme un pionnier dans le secteur de la mobilité durable. L’entreprise se concentre sur le développement de véhicules et de solutions énergétiques basés sur l’hydrogène, avec pour objectif de réduire les émissions de carbone et de proposer des alternatives viables aux carburants fossiles. Leur produit phare, le véhicule NAMX, ainsi que leur système de capsules hydrogène, promettent de transformer le paysage de la mobilité.

2020 : Fondation de NAMX.

Fondation de NAMX. 2021 : Début du développement du véhicule NAMX et du système de capsules hydrogène.

Début du développement du véhicule NAMX et du système de capsules hydrogène. 2022 : Premiers tests du véhicule NAMX et des capsules.

Premiers tests du véhicule NAMX et des capsules. 2023 : Présentation du concept lors de divers salons technologiques et début des partenariats stratégiques.

Présentation du concept lors de divers salons technologiques et début des partenariats stratégiques. 2024 : Lancement officiel du véhicule NAMX et démonstration de l’écosystème complet à VivaTech.

Direction de NAMX

Sous la direction de ses co-fondateurs, NAMX continue d’innover et de repousser les limites de la technologie hydrogène. Thomas de Lussac, en tant que responsable du design, joue un rôle clé dans la conceptualisation et la réalisation des produits de l’entreprise. Sa vision et son expertise sont des moteurs essentiels pour NAMX.

Tesla Mag : Bonjour Thomas, merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous nous parler de la vision de NAMX et de ce que vous cherchez à accomplir dans le domaine de la mobilité hydrogène ?

Thomas de Lussac : Bien sûr, notre vision chez NAMX est d’apporter une solution de mobilité durable en utilisant l’hydrogène. L’hydrogène offre des avantages considérables, notamment en termes de temps de recharge et d’économie. Cependant, il existe encore des contraintes, comme le nombre limité de stations d’hydrogène disponibles. Notre idée de capsule hydrogène vise à pallier ce problème.

Le système de capsules hydrogène : une innovation révolutionnaire

Tesla Mag : Vous mentionnez un système de capsule hydrogène. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce concept et ses avantages ?

Thomas de Lussac : Absolument. Notre système de capsule hydrogène présente deux avantages majeurs. Premièrement, il permet de déployer un réseau de recharge très rapidement. Il ne faut que deux heures pour installer un « cap store » quelque part, contre environ un an pour construire une station d’hydrogène classique. Deuxièmement, ce système offre une solution de transport de l’énergie qui est très commode et flexible grâce à ces capsules.

L’écosystème NAMX : véhicule, HUB et stations de recharge

Tesla Mag : Vous avez développé un véhicule appelé NAMX ainsi que tout un écosystème autour de lui. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces éléments ?

Thomas de Lussac : Oui, en effet. Le véhicule NAMX, le HUB, et les stations de recharge font partie de notre écosystème complet. Le système de recharge est très simple : les capsules ont deux poignées et sont faciles à manipuler. En termes d’autonomie, chaque capsule offre entre 45 et 50 kilomètres d’autonomie, et pour l’ensemble des capsules, cela représente entre 250 et 300 kilomètres, selon la motorisation du véhicule. Nous avons également développé la « dual tank technology », qui permet d’associer ces capsules à un réservoir central fixe, offrant ainsi une autonomie totale de 700 à 800 kilomètres.

Flexibilité et recharge dans les stations hydrogène classiques

Tesla Mag : Est-il également possible de recharger le véhicule dans des stations d’hydrogène classiques ?

Thomas de Lussac : Oui, tout à fait. Nous avons intégré une trappe de recharge qui permet de charger l’hydrogène via une coupe dans une station classique. Ce système charge non seulement les capsules à l’intérieur du véhicule, mais aussi un réservoir central fixe, permettant une autonomie supplémentaire de 450 à 500 kilomètres. Ainsi, le réservoir central plus les capsules offrent une autonomie totale de 700 à 800 kilomètres.

Des applications multiples pour les capsules hydrogène

Tesla Mag : Prévoyez-vous d’autres motorisations pour le véhicule NAMX ?

Thomas de Lussac : Oui, le véhicule NAMX est avant tout un démonstrateur de concepts. Nous envisageons d’utiliser ces capsules hydrogène dans divers domaines, comme le naval (pour les petits bateaux), les scooters, les motos, les drones, les machines-outils, et les chariots élévateurs. Le potentiel d’utilisation est immense, toute machine nécessitant une certaine dose d’énergie pourrait en bénéficier.

Tesla Mag : Merci beaucoup, Thomas, pour ces informations détaillées et passionnantes.

Thomas de Lussac : Je vous en prie, c’était un plaisir de partager notre vision et nos innovations avec vous.

Tesla Mag : Cette interview exclusive avec Thomas de Lussac met en lumière l’innovation et la vision de NAMX dans le domaine de la mobilité hydrogène. Le système de capsule hydrogène de NAMX pourrait bien révolutionner notre approche de l’énergie et de la mobilité durable. Pour plus d’informations, restez connectés avec Tesla Mag, votre source d’actualités sur les technologies de demain.

