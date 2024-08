Neuralink a récemment fourni sa première mise à jour exhaustive depuis l’implantation réussie de sa puce cérébrale chez un deuxième humain. Le mois dernier, Alex, le deuxième participant à l’étude PRIME, a reçu son implant Neuralink. Alex a été libéré le lendemain et sa récupération s’est passée sans encombre.

Des Progrès Révolutionnaires

Avec le Link, Alex a amélioré sa capacité à jouer aux jeux vidéo et a commencé à apprendre à utiliser des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour concevoir des objets en 3D. Cela marque une étape supplémentaire vers la fourniture d’une interface haute performance visant à améliorer le contrôle des dispositifs numériques pour les personnes souffrant de quadriplégie et ainsi restaurer leur autonomie.

Dès les premiers instants, Alex a pu contrôler un curseur avec son esprit en moins de cinq minutes. En quelques heures, il a surpassé la vitesse et la précision maximale qu’il avait atteintes avec toute autre technologie d’assistance sur notre tâche Webgrid. Tout comme Noland, notre premier participant, Alex a battu le précédent record du monde de contrôle de curseur via interface cerveau-ordinateur (BCI) dès le premier jour d’utilisation du Link.

Intégration dans la Vie Quotidienne

Après la première session de recherche, Alex a continué à tester les capacités du Link de manière indépendante, l’utilisant pour jouer au jeu de tir à la première personne Counter-Strike 2. Alex aime construire des choses. Avant sa blessure à la moelle épinière, il travaillait comme technicien automobile, réparant et bricolant divers types de véhicules et de machines lourdes.

Depuis lors, il souhaitait apprendre à concevoir des objets en 3D à l’aide d’un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) afin de pouvoir travailler sur des projets sans avoir à trop dépendre de son système de soutien. Cependant, le niveau de contrôle offert par ses technologies d’assistance rendait cela difficile.

Innovations et Futur de Neuralink

Au deuxième jour d’utilisation du Link, Alex a utilisé pour la première fois le logiciel de CAO Fusion 360 et a réussi à concevoir un support personnalisé pour son chargeur Neuralink, qui a ensuite été imprimé en 3D et intégré dans son installation. Nous travaillons avec Alex pour accroître sa productivité avec le Link en mappant les mouvements prévus sur différents types de clics de souris (par exemple, gauche, droite, milieu), élargissant ainsi le nombre de contrôles à sa disposition et lui permettant de passer rapidement entre divers modes dans le logiciel de CAO (par exemple, zoom, défilement, panoramique, cliquer et glisser).

Avec notre premier participant, Noland, nous avions observé un certain degré de rétraction des fils, ce qui avait temporairement réduit les performances de son BCI. Les fils se sont stabilisés et les performances du Link de Noland ont depuis récupéré, plus que doublant le précédent record du monde pour le contrôle de curseur BCI.

Pour réduire la probabilité de rétraction des fils chez notre deuxième participant, nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures, notamment la réduction des mouvements cérébraux pendant la chirurgie et la réduction de l’écart entre l’implant et la surface du cerveau. Ces mesures ont été discutées en détail lors de notre mise à jour en direct avant la chirurgie de notre deuxième participant.

Prometteusement, nous n’avons observé aucune rétraction des fils chez notre deuxième participant.

