La dernière mise à jour logicielle Tesla, version 2024.32.3.3, a été détectée, et bien que principalement axée sur les corrections de bugs par rapport aux versions précédentes (2024.32.3, 2024.32.3.1, et 2024.32.3.2), elle introduit également quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes. Voici un aperçu des nouveautés et des optimisations apportées par cette mise à jour.

Corrections de bugs et nouvelles fonctionnalités

Le principal objectif de cette mise à jour semble être de corriger les bugs détectés dans les versions précédentes, garantissant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et sans accroc. Cependant, Tesla a également ajouté plusieurs fonctionnalités nouvelles ou améliorées, spécifiquement pour les modèles 3, S et X. Les voici :

Améliorations du coffre mains libres : Des améliorations ont été apportées à la fonctionnalité d'ouverture et de fermeture mains libres du coffre arrière, à nouveau pour les modèles 3, S et X.

Recevez des notifications sur l’application mobile concernant l’entretien des pneus. Sentry Mode Light Pulsing : Une fonctionnalité pour les modèles S et X où les lumières clignotent lorsque le mode Sentinelle est activé, améliorant la visibilité de la surveillance.

Fonctionnalités non documentées

En plus des fonctionnalités mentionnées dans les notes de mise à jour, les utilisateurs ont signalé la présence de nouvelles fonctionnalités non documentées, telle que le bouton de rejet pour annuler les demandes de changement de voie lorsque l’Autopilot est en mode plein écran. Cette fonctionnalité offre plus de contrôle aux conducteurs lorsqu’ils utilisent l’Autopilot.

Pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités et améliorations, il est essentiel de mettre à jour votre Tesla dès que la nouvelle version est disponible pour votre véhicule. Vous pouvez le faire via la connexion Wi-Fi de votre véhicule ou en utilisant l’application mobile Tesla. N’oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour pour optimiser les performances de votre voiture et accéder aux dernières innovations proposées par Tesla.

En conclusion

Avec cette mise à jour, Tesla continue d’améliorer l’expérience de conduite de ses utilisateurs en ajoutant des fonctionnalités pratiques et en optimisant les performances de ses véhicules. Les propriétaires de Tesla peuvent s’attendre à des trajets encore plus confortables et personnalisés, grâce à ces nouvelles améliorations apportées par la version 2024.32.3.3.