La marque Tesla, toujours à la pointe de l’innovation automobile, s’apprête à introduire de nouvelles fonctionnalités via une mise à jour OTA (over-the-air), selon un récent tweet de @NotATeslaApp. Ces nouvelles options visent à améliorer l’expérience utilisateur à plusieurs niveaux en apportant des informations additionnelles et des fonctions de navigation avancées.

Affichage des Constructions sur l’Itinéraire

Une des nouveautés majeures est l’affichage des constructions sur votre route avec une icône. Tesla prend déjà en compte les zones de construction lors de la planification d’un trajet. Cependant, dorénavant, l’emplacement exact des travaux sera visualisé directement sur l’écran de votre véhicule. Cela vous offre une meilleure perception des zones à éviter, augmentant ainsi votre confort et sécurité.

Texte Prédictif pour les Recherches de Navigation

Une autre fonctionnalité qui sera incluse est le texte prédictif pour les recherches de navigation. Cette option suggérera des termes de recherche au fur et à mesure que vous tapez, facilitant et accélérant ainsi le processus de recherche de destinations. Il est important de noter que cette fonctionnalité sera disponible même sans l’abonnement à Premium Connectivity.

Recherche dans Cette Zone

En plus de ces améliorations, vous aurez la possibilité de « Rechercher dans cette zone » lorsque vous cherchez quelque chose de précis. Si vous déplacez la carte vers une autre localisation, l’option de recherche s’adaptera à votre nouvelle position, ajoutant ainsi un niveau de précision et de personnalisation supplémentaire.

Notifications de l’Application Mobile pour le Service des Pneus

Enfin, les propriétaires de Tesla pourront désormais recevoir des notifications via l’application mobile concernant le service des pneus. Le véhicule pourra vous informer quand il est temps de changer ou de faire une rotation des pneus, vous permettant ainsi de maintenir votre véhicule dans des conditions optimales sans avoir à vous en soucier constamment.

Ces nouvelles fonctionnalités sont attendues avec impatience par la communauté des utilisateurs de Tesla. Elles témoignent une fois de plus de l’engagement de la marque envers l’innovation continue et l’amélioration constante de l’expérience utilisateur. Pour en savoir plus sur ces nouveautés, vous pouvez consulter l’article complet sur @NotATeslaApp ici.