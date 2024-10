La photographie de Jean-Dominique Senard, président du groupe Renault, au volant de la toute nouvelle Renault 4 E-Tech 100% électrique est une image marquante pour l’industrie automobile. Cette photo incarne un tournant stratégique pour Renault et symbolise l’engagement d’un dirigeant visionnaire, qui, à travers son parcours exceptionnel, a su guider l’entreprise vers un avenir plus durable.

Un parcours au service de la transition écologique

Jean-Dominique Senard n’est pas un dirigeant ordinaire. Avant de rejoindre Renault, il a bâti sa réputation chez Michelin, où il a occupé des postes clés, devenant PDG en 2012. Sous sa direction, Michelin a renforcé sa position dans le secteur tout en mettant en avant des valeurs de responsabilité sociale et de développement durable, des piliers qui caractérisent encore aujourd’hui l’entreprise. Cette expérience a permis à Senard de développer une vision stratégique intégrant à la fois performance économique et enjeux environnementaux, une approche qu’il a naturellement transposée à Renault.

La transformation de Renault sous son impulsion

Arrivé chez Renault en 2019 dans un contexte de crise, Senard a rapidement mis en œuvre des réformes profondes pour stabiliser le groupe et assurer sa transition vers une mobilité plus verte. L’un de ses projets phares est l’accélération de l’électrification de la gamme, avec un objectif ambitieux : faire de Renault un leader de la mobilité électrique en Europe. Cette photo de Senard au volant de la Renault 4 E-Tech témoigne du succès de cette transformation, matérialisée par des modèles iconiques revisités pour répondre aux besoins des consommateurs contemporains tout en respectant l’héritage de Renault.

La Renault 4 E-Tech : Un symbole du passé et du futur

La Renault 4, autrefois connue pour son design pratique et sa robustesse, renaît aujourd’hui sous forme électrique. En prenant place dans cette version 100% électrique, Jean-Dominique Senard envoie un message fort : Renault sait honorer son passé tout en se tournant résolument vers le futur. Cette transition vers des modèles électriques et durables est en phase avec les valeurs portées par Senard tout au long de sa carrière.

Anecdote : Un rendez-vous manqué… avec humour

À noter qu’entre deux révélations industrielles, nous avons tenté d’interviewer Jean-Dominique Senard pour obtenir un aperçu de ses projets futurs. Malheureusement, notre timing n’a pas joué en notre faveur. Senard, attendait le président Emmanuel Macron sur le stand, et il nous a gentiment fait comprendre qu’il ne pouvait nous accorder un instant… « pour l’instant ». Armés de patience, nous avons attendu. Trente minutes plus tard, avec une bonne dose d’optimisme mais aussi un emploi du temps serré, nous avons dû nous résoudre à partir. Peut-être qu’une prochaine fois, c’est nous qui pourrons voler la vedette au président pour quelques questions !

Conclusion

Jean-Dominique Senard a su mettre son expérience et sa vision au service de Renault pour accompagner le groupe dans sa transition vers une mobilité durable. En tant que dirigeant, il incarne une nouvelle manière de penser l’automobile, où innovation et respect de l’environnement vont de pair. La photo historique de Senard au volant de la Renault 4 E-Tech est une illustration de son engagement et de sa capacité à faire évoluer le secteur de l’automobile vers un futur plus vert et responsable.