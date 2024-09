La scène est saisissante : un coucher de soleil baignant les gratte-ciels en arrière-plan, une avenue bordée de palmiers typique des paysages urbains californiens, et au centre de cette image, une Tesla qui défie toutes les attentes.

Un mariage inattendu : Model Y et Cybertruck

Sur cette photo impressionnante, on voit une Tesla Model Y arborant des lignes et un design qui rappellent fortement le Cybertruck, le véhicule futuriste de Tesla. Cette version customisée de la Model Y conserve l’élégance et la finesse caractéristiques du modèle, tout en adoptant des formes géométriques plus anguleuses et robustes, semblables à celles du Cybertruck.

Le véhicule se distingue par une carrosserie aux arêtes marquées, une teinte métallique argentée, et des pneus tout-terrain. La ligne de toit est plus droite et s’étend jusqu’à l’arrière du véhicule, conférant une allure résolument plus agressive et imposante que le Model Y standard. L’absence de poignées de porte visibles et les angles prononcés renforcent cette impression de robustesse, tout en préservant une certaine sophistication.

Un design qui captive

Ce mélange des genres, entre le SUV compact qu’est la Model Y et le design brutaliste du Cybertruck, capte instantanément l’attention. Le contraste entre l’élégance du modèle de base et l’aspect presque militaire du Cybertruck crée une esthétique inédite et fascinante.

Réactions sur les réseaux sociaux

Les internautes n’ont pas tardé à réagir à cette image, qui fait déjà le tour des réseaux sociaux. Certains se demandent si Tesla pourrait envisager de produire une version spéciale de la Model Y, inspirée de ce design unique, tandis que d’autres saluent simplement le travail des designers et amateurs qui ont donné vie à cette version hybride.

Une source d’inspiration pour les fans de Tesla

Qu’il s’agisse d’un prototype, d’un concept-car, ou simplement d’une œuvre d’art numérique, cette Tesla Model Y inspirée du Cybertruck ne laisse personne indifférent. Elle démontre, une fois de plus, l’attrait intemporel du design de Tesla et l’impact culturel de ses créations. Pour ceux qui s’intéressent aux voitures électriques et au design automobile futuriste, cette photo est une véritable source d’inspiration.

Source de la photo : @SmokeAwayyy