Protéger votre écran Tesla, mission essentielle ?

Imaginez ceci : vous venez tout juste de recevoir votre toute nouvelle Tesla Model 3 2024. Vous êtes en pleine découverte de l’interface d’infodivertissement flambant neuve sur l’écran central de 15,4 pouces. Tout est lisse, brillant, une vraie œuvre d’art. Et là, catastrophe : une petite rayure apparaît. La cause ? Une bague, ou peut-être vos clés, qui ont frotté contre l’écran. Avec un véhicule aussi futuriste, ça fait mal, n’est-ce pas ? Mais ne paniquez pas : un simple protecteur d’écran en verre trempé pourrait vous éviter ce genre de désagrément. Aujourd’hui, nous testons le Protecteur d’Écran en Verre Trempé pour Tesla Model 3 et Model Y (2024).

Conception et compatibilité : 2024 only

Ce protecteur d’écran a été spécialement conçu pour les modèles Tesla Model 3 et Model Y de 2024. C’est un détail important, car il n’est pas compatible avec les versions 2018 à 2023. Si vous avez l’une des toutes dernières Tesla, ce produit s’adresse donc bien à vous.

Deux protections sont incluses : une pour l’écran tactile central de 15,4 pouces et une pour l’écran de 8 pouces situé dans la rangée arrière, réservé à la gestion du confort des passagers. Ce duo permet de protéger efficacement les deux zones les plus importantes de votre interface Tesla, tout en respectant l’esthétique minimaliste du véhicule.

Adieu les rayures !

La grande promesse de ce protecteur en verre trempé, c’est sa résistance exceptionnelle. Classé 9H sur l’échelle de dureté (ce qui équivaut à l’un des niveaux de protection les plus élevés), il résiste aux rayures causées par des objets du quotidien comme des clés, des pièces de monnaie ou même une bague que vous auriez oublié de retirer. Concrètement, une rayure accidentelle sur cet écran ne devrait plus jamais être un souci. C’est un peu comme équiper votre Tesla d’une armure subtile mais efficace.

Ultra-sensibilité : une finesse à 0,23 mm pour ne rien perdre en réactivité

Quand on pense à installer un protecteur d’écran, une inquiétude revient souvent : est-ce que cela va altérer la réactivité du tactile ? Eh bien, bonne nouvelle ici : avec une épaisseur de seulement 0,23 mm, ce protecteur est incroyablement fin. L’écran tactile reste aussi réactif qu’à nu, ce qui est crucial quand on utilise régulièrement les fonctionnalités de la Tesla, qu’il s’agisse de régler la climatisation, lancer de la musique, ou naviguer dans les paramètres.

Pendant notre test, même avec des doigts légèrement moites ou sales, nous n’avons pas rencontré de difficulté pour interagir avec l’écran. Chaque commande réagit instantanément, comme si aucun film protecteur n’était là. On oublie totalement sa présence.

Haute transparence : des couleurs intactes et sans reflets

Vous craignez que ce film affecte la qualité visuelle de votre magnifique écran Tesla ? Détendez-vous. Le verre trempé est hautement transparent, à tel point que vous ne verrez aucune différence dans les couleurs ou la définition. La protection a été conçue pour offrir une expérience visuelle optimale, sans distorsion ni reflet, ce qui est essentiel lorsque vous conduisez sous différents angles de lumière.

Lors du test, nous avons apprécié le fait que le protecteur ne crée pas cet effet de “glace” que l’on retrouve parfois avec des protections de mauvaise qualité. La luminosité et les couleurs vives restent parfaitement inchangées.

Résistance aux traces de doigts : fini les écrans sales

Un des aspects particulièrement appréciés par ceux d’entre nous qui sont un peu « maniaques » (ou souffrent de légères tendances TOC) : le revêtement hydrophobe et oléophobe qui réduit efficacement les traces de doigts. Si vous avez déjà passé trop de temps à nettoyer les empreintes sur votre écran après chaque trajet, ce protecteur est fait pour vous. Après plusieurs jours d’utilisation, l’écran reste propre et net, et un simple passage de chiffon suffit pour éliminer les quelques traces restantes.

Installation : facile et sans bulles

Un autre point fort de ce produit, c’est la simplicité d’installation. Grâce à son système d’adsorption automatique, il suffit d’aligner correctement le film avec l’écran et de le laisser se fixer. Aucune bulle n’est apparue pendant notre test, ce qui est un grand soulagement, surtout pour ceux qui redoutent cette étape. De plus, il est facile à retirer sans laisser de résidus, ce qui est un avantage si vous décidez de le changer ou de le nettoyer.

Le kit inclut tout ce dont vous avez besoin : chiffons de nettoyage, autocollants anti-poussière, et autocollants de positionnement. Tout est fait pour que l’installation soit aussi simple et rapide que possible, même pour ceux qui ne sont pas très à l’aise avec ce genre de manipulation.

Ce que contient la boîte :

1 x Film de Protection en Verre Trempé (15,4 pouces)

1 x Film de Protection en Verre Trempé (8 pouces)

1 x Chiffon de nettoyage humide

1 x Chiffon en microfibre

2 x Autocollants de positionnement

1 x Autocollant anti-poussière

1 x Manuel d’installation

Verdict final : Une protection efficace, discrète et indispensable

En conclusion, ce Protecteur d’Écran en Verre Trempé pour Tesla Model 3 et Model Y (2024) est un accessoire indispensable pour ceux qui veulent préserver leur investissement. Ultra-résistant, facile à installer et totalement transparent, il offre une protection efficace contre les rayures tout en gardant une expérience tactile intacte. Et le petit bonus pour les maniaques : il résiste vraiment bien aux traces de doigts.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Tesla Model 3 ou Y de 2024, c’est une solution de protection que vous ne regretterez pas d’avoir installée. Votre écran restera impeccable, et vous pourrez profiter de la technologie Tesla sans crainte de l’endommager.

