Guide d’Achat : Les Meilleures Ventes d’Accessoires Tesla en 2023

Plateau de Rangement de la Console Centrale pour Tesla Model 3 et Model Y (2021 – 2023) par ShowEv

Description du Produit

Prix: 19,99 € (Prix récent le plus bas : 15,99 €)

19,99 € (Prix récent le plus bas : 15,99 €) Matériau: Plastique

Plastique Couleur: Noir (Version 2021)

Noir (Version 2021) Dimensions: 19 x 17 x 8,9 cm

19 x 17 x 8,9 cm Capacité: 400 ml

400 ml Caractéristiques: Léger, montage facile, trois compartiments

Expérience Utilisateur

Cet accessoire offre une solution de rangement pratique et élégante pour votre Tesla Model 3/Y. Sa facilité d’installation et de nettoyage, ainsi que sa conception intelligente pour l’utilisation optimale de l’espace, en font un must-have. Parfait pour garder vos petits objets organisés et à portée de main.

Batterie Externe 30000 mAh

Description du Produit

Type de Connecteur: USB

USB Capacité de la Batterie: 30000 mAh

30000 mAh Caractéristiques: Affichage numérique, tension de 5 Volts

Affichage numérique, tension de 5 Volts Compatibilité: iPhone, Samsung Galaxy, Pixel, Nexus, LG, et autres appareils USB

Expérience Utilisateur

Cette batterie externe est idéale pour les longs trajets en Tesla. Elle offre une capacité suffisante pour garder vos appareils chargés tout au long de la journée. L’affichage numérique est un plus pour surveiller le niveau de charge.

Pare-Soleil Pliable pour Toit Ouvrant Tesla Model 3 par BMZX

Description du Produit

Prix: 29,99 €

29,99 € Couleur: Noir

Noir Type de Fermeture: Pliable

Pliable Matériau: Pelle

Expérience Utilisateur

Ce pare-soleil offre une protection solaire efficace pour votre Tesla Model 3. Il est facile à installer et à replier, ce qui le rend pratique pour une utilisation quotidienne. Il aide à maintenir l’intérieur de la voiture frais et protège contre les rayons UV nocifs.

Tapis de Coffre LFOTPP pour Tesla Model 3 (2017-2023)

Description du Produit

Prix: 80,95 € (35,98 €/kg)

80,95 € (35,98 €/kg) Couleur: Noir

Noir Matériau: Caoutchouc

Caoutchouc Dimensions: 20 x 30 x 5 cm

Expérience Utilisateur

Le tapis de coffre LFOTPP est un complément idéal pour protéger le coffre de votre Tesla Model 3. Son design personnalisé assure un ajustement parfait, et sa surface texturée antidérapante maintient vos bagages en place.

Protecteur d’Écran en Verre Trempé pour Tesla Model 3 et Model Y

Description du Produit

Prix: 27,99 € (Prix récent le plus bas : 22,39 €)

27,99 € (Prix récent le plus bas : 22,39 €) Compatibilité: Tesla Model Y, Tesla Model 3

Tesla Model Y, Tesla Model 3 Matériau: Verre trempé

Verre trempé Caractéristiques: Anti-rayures, étanche

Expérience Utilisateur

Ce protecteur d’écran est une protection essentielle pour l’écran de votre Tesla. Il offre une clarté optique élevée sans compromettre la sensibilité tactile. L’installation est simple et sans bulle.

Clé USB SanDisk Ultra Fit 128 Go

Description du Produit

Prix: 12,64 € (64 % de réduction)

12,64 € (64 % de réduction) Capacité de Stockage: 128 Go

128 Go Interface Matérielle: USB 3.2

USB 3.2 Vitesse de Lecture: Jusqu’à 400 Mo/s

Expérience Utilisateur

Compacte et rapide, cette clé USB est parfaite pour étendre le stockage de votre Tesla Model 3/Y. Elle est idéale pour stocker de la musique, des vidéos ou des documents de voyage.