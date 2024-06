Recharger son véhicule électrique est une nécessité pour tous les propriétaires de VE. Cependant, les tarifs des bornes de recharge peuvent varier considérablement d’un endroit à un autre. Dans cet article, nous examinerons les coûts de recharge sur différentes bornes à Paris, en particulier chez Belib, et nous les comparerons avec d’autres options.

Les Coûts de Recharge chez Belib

Selon un récent tweet, la recharge sur une borne Belib à Paris, rue de Rome dans le 17e arrondissement, est actuellement de 0,92€ par kWh. Ce tarif peut sembler exorbitant pour beaucoup, surtout lorsque l’on connaît les prix pratiqués par d’autres fournisseurs.

Comparaison avec D’autres Options de Recharge

Il est essentiel de comparer les prix pour comprendre où vous pouvez recharger votre véhicule de manière plus économique. Voici quelques alternatives :

Parkings publics : Dans les parkings publics, le coût est généralement de 0,50€ par kWh.

Dans les parkings publics, le coût est généralement de 0,50€ par kWh. Recharge rapide chez Electra : Chez Electra, la recharge rapide est facturée à 0,49€ par kWh.

Chez Electra, la recharge rapide est facturée à 0,49€ par kWh. Carte Mobilize chez Ionity : Avec la carte Mobilize, le tarif descend à 0,29€ par kWh chez Ionity sur les autoroutes.

Comprendre les Termes Techniques

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec certains termes, voici des explications simplifiées :

kWh (kilowatt-heure) : Il s’agit de l’unité de mesure de l’énergie utilisée. Plus le nombre de kWh est élevé, plus vous pouvez parcourir de kilomètres avec votre véhicule électrique.

Il s’agit de l’unité de mesure de l’énergie utilisée. Plus le nombre de kWh est élevé, plus vous pouvez parcourir de kilomètres avec votre véhicule électrique. Recharge rapide : Ce type de recharge permet de recharger la batterie de votre véhicule beaucoup plus rapidement qu’une recharge standard. Cependant, elle peut parfois être plus coûteuse.

Ce type de recharge permet de recharger la batterie de votre véhicule beaucoup plus rapidement qu’une recharge standard. Cependant, elle peut parfois être plus coûteuse. Carte Mobilize : Il s’agit d’une carte de recharge qui offre des tarifs préférentiels chez certains fournisseurs comme Ionity.

Il s’agit d’une carte de recharge qui offre des tarifs préférentiels chez certains fournisseurs comme Ionity.

Rechargez deux fois moins chère grâce avec une borne à domicile

Les Avantages de la Recharge Électrique

Malgré les différences de prix, recharger un véhicule électrique présente plusieurs avantages :

Économie sur le long terme : Même si certains tarifs peuvent sembler élevés, recharger un VE est souvent moins coûteux que faire le plein d’essence ou de diesel.

Même si certains tarifs peuvent sembler élevés, recharger un VE est souvent moins coûteux que faire le plein d’essence ou de diesel. Écologie : Utiliser un VE réduit considérablement votre empreinte carbone, contribuant ainsi à la protection de l’environnement.

Utiliser un VE réduit considérablement votre empreinte carbone, contribuant ainsi à la protection de l’environnement. Praticité : Avec le développement des infrastructures de recharge, trouver une borne de recharge à proximité devient de plus en plus facile.

Conclusion

La recharge de votre véhicule électrique peut varier en coût en fonction de l’endroit et du fournisseur que vous choisissez. Les tarifs chez Belib peuvent sembler élevés comparés à d’autres options comme Ionity avec une carte Mobilize ou les parkings publics. Il est donc important de comparer les prix et de choisir la solution la plus économique en fonction de vos besoins et de vos habitudes de recharge.

Choisir de rouler en voiture électrique est une décision avantageuse à la fois pour votre portefeuille et pour l’environnement. En restant informé des différentes options de recharge disponibles, vous pouvez optimisez vos coûts et contribuer à un avenir plus vert.