Record de montée en côte pour la Rimac Nevera au Goodwood Festival of Speed 2023 !

La Rimac Nevera bat le record de montée en côte des voitures de production au Goodwood Festival of Speed 2023

Une performance exceptionnelle pour la Rimac Nevera

La Rimac Nevera, déjà connue comme la voiture de production ayant l’accélération la plus rapide au monde et la vitesse maximale vérifiée la plus élevée pour un véhicule électrique, s’est désormais illustrée en battant le record de montée en côte des voitures de production lors du célèbre Goodwood Festival of Speed 2023. Cette prouesse lui a également valu le titre de voiture de production la plus rapide de l’événement cette année. Lors du Supercar Shootout, qui a eu lieu lors de la dernière journée de l’événement, la Nevera a réalisé un temps remarquable de 49,32 secondes.

Un exploit réalisé par Miroslav Zrnčević

Au volant de la Rimac Nevera tout au long du week-end, nous retrouvons Miroslav Zrnčević, le pilote en chef d’essai et de développement de Bugatti Rimac. Connu pour ses dérapages spectaculaires lors de l’édition précédente, Zrnčević s’est concentré cette année sur l’établissement d’un record plutôt que de simplement divertir le public. Il a su relever le défi de la montée en côte de Goodwood, avec ses virages serrés et ses sections en dévers, et a ainsi réussi à mettre en valeur le travail extraordinaire des équipes de conception et d’ingénierie en établissant un nouveau record vérifié pour cette voiture révolutionnaire.

Miroslav Zrnčević a déclaré : « Affronter la montée étroite du Goodwood, avec ses virages serrés et ses sections en dévers, est en réalité l’un des endroits les plus effrayants pour conduire rapidement une voiture. Mais cette année est celle où la Nevera bat des records, et la montée du Goodwood était un autre défi à relever. Avec des dizaines de milliers de spectateurs présents sur place et des millions d’autres en ligne, la frontière entre la gloire et une sortie de route dans les bottes de paille est mince, mais je suis très heureux d’avoir mis en valeur le travail incroyable des équipes de conception et d’ingénierie en établissant un autre record vérifié pour cette voiture révolutionnaire. »

Une voiture d’exception

La Rimac Nevera a été acclamée tout au long du Goodwood Festival, attirant l’attention des VIP et des clients de Rimac Automobili dans leur pavillon d’accueil situé en bord de piste. Les invités ont eu l’occasion de rejoindre Miroslav Zrnčević dans la voiture lors des montées en côte, leur permettant ainsi de ressentir par eux-mêmes la vitesse fulgurante et les performances de cette voiture qui a déjà été récompensée par de nombreux prix prestigieux, tels que la meilleure voiture de performance électrique décernée par Top Gear, le prix Best of the Best du Robb Report et la Hypercar de l’année selon GQ.

Durant les trois jours de l’événement, la Rimac Nevera arborait une livrée spéciale créée par l’équipe de design de Rimac, rendant hommage à la Rimac BMW e-M3. Cette livrée avait été dévoilée pour la première fois lors de la journée où la Nevera avait déjà battu 23 records d’accélération et de performance en une seule journée en 2023.

Une technologie de pointe

La Rimac Nevera doit sa vitesse impressionnante à son système de batterie avancé, à son groupe motopropulseur et à son logiciel, tous développés en interne par le groupe Rimac. Grâce à des moteurs individuels à l’avant et à l’arrière, la puissance est fournie à chaque roue de manière indépendante. La combinaison de tous ces systèmes, supervisés par un réseau complexe d’unités de contrôle électronique développées en interne, permet d’obtenir un contrôle optimal de la puissance et des performances exceptionnelles. Ce système est connu sous le nom de Rimac All-Wheel Torque Vectoring 2.

Une édition limitée

La Rimac Nevera est une voiture de production limitée, avec seulement 150 exemplaires prévus. Sa construction a lieu en périphérie de Zagreb et les livraisons sont actuellement en cours pour les clients du monde entier.

