Tesla : quel modèle a le plus grand coffre ?

Vous avez une famille nombreuse que vous souhaitez emmener en vacances ou tout simplement besoin de rangement pour vos hobbies ? Vous vous demandez quel modèle de Tesla possède le coffre le plus important ? Ici, spécialement pour vous, nous nous livrons à la comparaison de tous les modèles Tesla (S, 3, X et Y)…

A noter : le volume des coffres dépend aussi de l’année de sortie des modèles en question !

La Tesla Model X

Tesla Model X (ouverture des portes “papillon” à l’arrière du véhicule)

Sans surprise vu son gabarit, le Model X l’emporte très nettement, tous modèles confondus : 2 180 litres, c’est du jamais vu. Ce SUV doté de dimensions supérieures peut même offrir jusqu’à 2 490 litres de rangement, suivant la configuration des sièges. Le coffre en compte 5 et la troisième rangée de sièges peut être présente, rabattue, voire même enlevée.

Une définition sept places est bel et bien disponible et permet de disposer d’une modularité à peu près conforme aux standards du marché. Idéal pour balader votre petite famille ! À noter : la présence d’un coffre à l’arrière mais aussi à l’avant grâce à l’absence de moteur thermique.

Au total, le Tesla Model X offre un volume de coffre de 544 litres en configuration 6 ou 7 places, ce qui le hisse au meilleur niveau de sa catégorie. L’espace sous le capot (coffre avant) est de 187 litres. Il y a également 340 litres de volume utile sous le sol du véhicule. Quant au volume du coffre arrière, il est de 357 litres.

2.180 litres donc : en même temps, un coffre à l’arrière et un autre à l’avant, ça aide !

La Tesla Model Y

Tesla Model Y

L’âme du Model Y, à savoir l’espace, le dote nécessairement d’un coffre d’une certaine importance… certes moindre, en comparaison du mastodonte qu’est la Tesla Model X. Le volume de chargement total du Model Y est de 1925 litres, en comptant le compartiment secret dans le coffre. Ce sont les chiffres officiels communiqués par Tesla,, seul le volume total avec banquette rabattu est disponible pour ce modèle.

Cela s’explique par le fait que dans le Model Y, il y a un vrai hayon, et qu’il a la possibilité de basculer la banquette arrière électriquement en trois parties distinctes. En revanche, le volume du coffre de la Tesla Model Y est de 954 litres, lorsque les sièges sont présents. Cette capacité tient également compte de l’absence de plage arrière (la lunette ultra-teintée permet d’occulter les bagages au regard des passants), ainsi qu’à un rangement sous le plancher. Un coffre supplémentaire, placé sous le capot avant, affiche un volume de 117 l.

Proposant un hayon, quand la Model 3 compose avec une malle classique obligeant à courber l’échine lors des manutentions de valises, il est donc le plus adapté des deux pour les familles, en sachant que pour ces dernières, il a même une botte secrète. En effet, il sera possible de disposer de sept places pour emmener les enfants des voisins à l’école, une option (3 200 €) certes pas donnée mais qui pourrait définitivement faire pencher la balance chez certains.

La Tesla Model S

Tesla Model S

Outre son habitacle très spacieux comprenant trois vraies places arrière sans tunnel central, la Tesla Model S offre un coffre de dimension importante : 750 litres auquel s’ajoute une soute sous le capot. Au total, on compte près de 800 litres de rangement.

Au-delà de libérer de l’espace par l’absence de moteur thermique, on sent que la marque a voulu de manière très intentionnelle libérer un volume qui permet de vivre en famille de manière très confortable En effet, quand on a une berline qui frôle le coffre d’un Q7 (on est ici à 750 litres…), on peut dire qu’il y a de quoi jubiler.

En outre, l’ouverture est à hayon et il y a un deuxième coffre à l’avant, ce qui a de quoi séduire ! Cela à tel point que la Model S est réputée pour être une voiture de campeur : il est en effet aisé d’installer un lit deux places gonflable dans le coffre pour y dormir de la manière la plus confortable qui soit.

Tesla Model 3

Tesla Model 3

L’intérieur de la Tesla Model 3 est spacieux et la capacité de coffre reste assez généreuse ; et ce, malgré des chiffres officiels farfelus : la Model 3 n’a pas seulement 425 litres de coffre.

Si on y regarde de plus près, on se retrouve avec un total de 542 litres de contenance. La répartition est la suivante : 425 litres de coffre, 70 litres de rangement sous plancher (à ne pas oublier car il est très exploitable).

Enfin, environ 50 litres à l’avant, soit, en tout, la contenance d’une très grosse berline (qui atteignent rarement ce chiffre).

La forme de l’arrière laisse présager un hayon, et donc une voiture à 5 portes ; en réalité c’est un trompe l’œil, on a bel et bien à faire à un tricorps à malle. L’ouverture reste cependant suffisamment généreuse pour y placer des objets encombrants.

Elon Musk a annoncé qu’on pouvait y placer un vélo, mais certains internautes estiment que le volume n’est pas suffisant : “pour le vélo, je pense qu’il parle d’un pliable ou d’un vélo d’enfant…”. Pour d’autres, “si tu démontes la roue avant, je pense qu’il n’y a aucun problème pour glisser un vélo à l’intérieur”.

En résumé :

Modèle de Tesla Volume du coffre X Jusqu’à 2 180 litres Y Jusqu’à 1 925 litres S Jusqu’à 800 litres 3 Jusqu’à 542 litres

