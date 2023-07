Améliorer l’accueil chez Tesla : Quand un simple « Bonjour » peut faire la différence

J’ai toujours échangé directement et avec beaucoup d’amitiés avec les propriétaires de Tesla. Depuis deux ans, j’ai investi beaucoup de temps pour être une référence électrique sur Linkedin, du coup j’aimerais vous faire un petit compte rendu des témoignages reçus pour lancer un débat et croiser les visions de développement.

Store Tesla : Vers un modèle d’espace réservé à l’occasion?

Récemment, j’ai eu une conversation intéressante avec Jean Torresani, un client Tesla Model S de la première heure et un membre actif du forum Tesla Mag.

Il m’a proposé plusieurs idées pour persuader les propriétaires de véhicules à combustion d’opter pour l’électrique. Selon lui, l’occasion est un peu sous-estimé et le process d’achat semble être un peu trop opaque pour inspirer confiance:

Les stocks de véhicules d’occasion Tesla sont actuellement disponibles pour consultation en ligne.

Les véhicules peuvent être récupérés en magasin, laissant le client potentiel dans l’incertitude quant à l’état exact de l’auto qu’il recevra.

Le client est invité à passer une commande à un tarif prédéterminé.

Le client ne découvre son véhicule qu’en concession, plusieurs jours ou semaines après la commande.

Le conseiller Tesla dévoile alors les éventuelles réserves concernant le véhicule.

Un store dédié uniquement aux véhicules d’occasion Tesla



Étant donné le prix conséquent des véhicules Tesla neufs, ainsi que la tendance croissante des propriétaires d’entreprise à vouloir céder leur véhicule électrique, l’idée d’un centre de service dédié spécifiquement aux Tesla d’occasion semble tout à fait judicieuse.

M. Torresani envisage ce concept novateur comme un moyen de convaincre un plus grand nombre de propriétaires de véhicules traditionnels de se tourner vers la marque Tesla, voici son témoignage:

« Ces derniers temps, je trouve que l’amour pour la marque Tesla et ses véhicules se fait de plus en plus rare, surtout parmi les nouveaux propriétaires. C’est peut-être ce qui explique pourquoi nos retours, en tant que clients, sont parfois ignorés dans les boutiques Tesla. En 2014, nous étions tous prêts à excuser les erreurs de jeunesse de Tesla. On comprenait que tout n’était pas parfait. Mais à l’heure actuelle, je pense sincèrement que pour la France, il est temps de proposer des solutions qui répondent vraiment aux besoins du marché. Et ce qui m’excite vraiment, c’est que si on me donne la chance, je suis prêt à me retrousser les manches et à m’impliquer activement dans un tel projet. » – Jean Torresani

Vers un service client Tesla « à la française » : Des leçons tirées des secteurs hôtelier et premium

J’aimerai également vous faire part d’un retour d’expérience d’une consultante spécialisée dans le domaine de l’hôtellerie. Elle a choisi de me contacter via LinkedIn pour partager ses impressions concernant la gestion de la relation client dans un magasin Tesla du sud de la France.

Son témoignage, empreint d’une démarche constructive, nous donne des indications précieuses sur l’amélioration potentielle de l’expérience client chez Tesla. Plusieurs incidents survenus dans le magasin l’ont choquée, et elle a choisi de les partager publiquement, puis en privé avec moi, sans révéler les identités des personnes impliquées.

Dans un laps de temps relativement court, j’ai reçu plusieurs retours similaires du sud de la France, critiquant l’accueil parfois impersonnel des clients dans les magasins Tesla.

Voici le témoignage d’Anna Martin, consultante experte en hôtellerie, structuré en points clés pour permettre aux personnes concernées de s’améliorer :

Absence d’un accueil chaleureux : En entrant dans une concession Tesla (dont la localisation restera confidentielle par discrétion), Anna a noté l’indifférence de deux vendeurs qui poursuivaient leur conversation sans la saluer.

Le silence face à la courtoisie : Malgré son initiative de dire « Bonjour », Anna n’a reçu aucune réponse de la part des vendeurs. Elle s’attendait à un accueil plus proactif, témoignant d’un intérêt pour le client potentiel.

Ignorance du client : Les deux vendeurs ont continué leur conversation privée, sans prêter attention à la présence d’Anna, qui a été perçue comme un manque de professionnalisme et de respect.

Indifférence face à l’intérêt du client : Malgré ses regards insistants sur les véhicules, signe évident de son intérêt, Anna n’a reçu aucune attention de la part des vendeurs.

Départ sans au revoir : Après cinq minutes, Anna a quitté le magasin sans être saluée à nouveau, et surtout sans avoir acquis une Tesla.

Ouvrir le débat sur les stores Tesla en France ?

J’invite chacun d’entre vous à partager vos expériences – positives ou négatives – dans les centres de service Tesla en France. Ayant un intérêt particulier pour l’industrie hôtelière, je crois fermement en la nécessité d’un débat ouvert et constructif autour de cette question. Mon but est de favoriser une plateforme où tout le monde peut exprimer ses impressions, permettant ainsi d’envisager un avenir où le service client de Tesla s’adapte aux spécificités françaises.

Oui, nous Français, avons peut-être une réputation pour nos plaintes, mais cela ne devrait pas nous dissuader de chercher à améliorer et atteindre l’excellence dans les services que nous utilisons. Alors, n’hésitez pas, partagez vos histoires et contribuez à façonner l’avenir du service client Tesla en France.