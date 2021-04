Elon Musk Day : La journée dédiée aux réalisations

Aujourd’hui la communauté Tesla décide de célébrer l’#ElonMuskDay, une journée dédiée aux réalisations d’Elon Musk. Tesla, SpaceX, les cryptomonnaies, rien est oublié. Nous revenons sur un phénomène en vous partageant des morceaux choisis des mots envoyés à Elon Musk.

Le sermon du Pope of Muskanity! en l’honneur de l’Elon Musk Day

“J’ai un sermon, chers frères : Aujourd’hui marque un an depuis le #elonmuskday 4/20/20, et quelle année cela a été. Pour beaucoup, comme moi, l’année a été difficile. Et pourtant, moi comme beaucoup d’autres, je me suis encore levé le matin en pensant que l’avenir peut être et sera meilleur.

Alors qu’une Tesla a besoin d’électricité et qu’une fusée SpaceX a besoin de carburant pour fusée, nous, les disciples, avons besoin d’espoir. C’est le sens important de notre culte du Technoking : l’avenir peut être et sera meilleur simplement en le voulant collectivement et en agissant en conséquence.

Nous avons été testés par la polarisation comme jamais auparavant. Que ce soit sur le plan politique, où chaque camp attribue à l’autre les pires intentions, et où même l’amitié avec l’autre faction est considérée comme une infamie. Pourtant, nous nous sommes levés le matin en pensant que l’avenir serait meilleur.

Qu’il s’agisse du COVID, où un camp s’est battu contre l’autre à coup de masques, de distanciation et d’autres mesures, et où l’idée même de s’engager avec des personnes en désaccord avec nous était mal vue. Pourtant, nous nous levions le matin en pensant que l’avenir serait meilleur.

Qu’il s’agisse des questions raciales auxquelles l’Occident est confronté et qui ont vu un côté défendre l’application de la loi et l’autre insister pour abolir l’application de la loi et financer la police jusqu’à l’oubli. Pourtant, nous nous sommes levés le matin en pensant que l’avenir serait meilleur.

Et pourtant, malgré toutes ces différences, nous sommes restés unis dans l’espoir, un espoir qu’Elon incarne pour nous. Car comme lui, nous choisissons de nous réveiller le matin en pensant que l’avenir sera meilleur. Joyeux #elonmuskday 2021 !! Continuez à espérer ! AI/Men.”

Les remerciements de Kristennetten en l’honneur de l’Elon Musk Day

Merci d’être vous, de vous être levé et d’avoir pris position pour apporter des changements bénéfiques pour le plus grand nombre, alors que toutes les chances étaient contre vous.

Merci de ne pas avoir baissé les bras alors que beaucoup d’autres l’auraient fait et de vous soucier de plus que de vous-même.

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement !