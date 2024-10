La Renault 5 est de retour, et cette fois-ci, elle roule à l’électricité. Après des mois d’attente et de spéculations, le constructeur français a enfin lancé les premiers essais de sa nouvelle citadine électrique. Les retours sont globalement positifs, soulignant l’alliance réussie entre le charme rétro du modèle emblématique des années 70 et une technologie de pointe adaptée à la mobilité de demain.

Cependant, certains points suscitent encore des débats. Alors, que vaut réellement cette nouvelle version tout électrique de la Renault 5 ?

Un design nostalgique et moderne

Renault a réussi à capturer l’esprit de l’originale tout en l’adaptant aux goûts contemporains. Avec ses dimensions de 3,92 mètres de longueur et ses lignes rondouillardes, la nouvelle Renault 5 E-Tech rappelle indéniablement le modèle qui a marqué l’histoire de l’automobile française dans les années 70. Cependant, elle n’est pas qu’une simple réinterprétation nostalgique. Le constructeur a su intégrer des touches modernes, comme les larges spoilers et une bande lumineuse à l’avant, qui ajoutent un caractère distinctif et attirent tous les regards sur la route.

Les premiers tests confirment que la petite citadine se démarque par son habitabilité et ses finitions soignées. Avec une capacité de coffre de 326 litres, elle propose un espace de rangement suffisant pour une utilisation quotidienne, tout en conservant un intérieur spacieux et bien agencé. Le choix de tissus vintage pour l’intérieur et les rappels de la R5 originale offrent une combinaison parfaite de modernité et de tradition.

Une technologie de pointe qui se distingue

La nouvelle Renault 5 est bâtie sur la plateforme AmpR Small, spécifiquement dédiée à l’électrique, ce qui rend toute version hybride ou thermique impossible. Cette base technique a permis à Renault de maximiser l’efficacité énergétique et de minimiser le poids du véhicule (environ 1 449 kg), tout en garantissant une excellente autonomie. Deux options de batteries sont disponibles : une version de 40 kWh, principalement destinée aux trajets urbains, et une version de 52 kWh pour une plus grande polyvalence.

Le système Google Automotive intégré est l’une des grandes réussites de cette nouvelle R5. Il offre une interface fluide et intuitive, permettant aux conducteurs de planifier leurs trajets, de gérer les paramètres du véhicule et même de profiter de divertissements tels que l’application MyCanal pendant les recharges. Cependant, certains regrettent l’absence de récupération d’énergie variable et de la technologie OnePedal, ce qui pourrait pénaliser les conducteurs habitués à une décélération plus progressive.

Conduite et performances : du plaisir sans compromis

Au volant, la R5 E-Tech impressionne par son dynamisme et sa réactivité. Grâce à son couple instantané et son rayon de braquage de 10,3 mètres, elle s’adapte parfaitement aux environnements urbains, tout en offrant des sensations de conduite agréables sur route. Le modèle à 52 kWh testé par plusieurs journalistes délivre 150 ch et affiche une accélération de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, ce qui est plus que respectable pour une citadine électrique.

Toutefois, le choix de Renault de limiter la recharge rapide à 100 kW (80 kW pour la batterie de 40 kWh) pourrait freiner certains acheteurs. Cette limitation place la R5 E-Tech en retrait par rapport à ses concurrentes, telles que la Peugeot e-208 ou la Volkswagen ID.3, qui proposent des capacités de recharge plus rapides. En revanche, l’autonomie annoncée de 410 km en cycle mixte reste un atout majeur pour les trajets quotidiens et les escapades occasionnelles.

Un pari 100 % électrique gagnant ?

D’un point de vue écologique, la Renault 5 E-Tech marque une rupture nette avec le passé. Conçue pour promouvoir une mobilité plus durable, elle mise sur des options de recharge et des fonctionnalités innovantes, telles que le V2G (Vehicle-to-Grid), permettant d’utiliser la batterie de la voiture pour alimenter un foyer en électricité. En outre, la simplicité mécanique de l’électrique, sans moteur thermique ou hybride, réduit les coûts d’entretien et prolonge la durée de vie du véhicule.

Renault espère faire de la R5 un succès commercial, en ciblant une clientèle nostalgique et adepte de modernité. Bien que la version d’entrée de gamme ne soit pas encore disponible, le modèle actuel à 35 490 euros (avant déduction des bonus écologiques) affiche un rapport qualité-prix attractif. Avec des concurrents de poids tels que la Mini Cooper E ou la MG4, la R5 E-Tech devra convaincre les acheteurs avec son style unique et sa praticité au quotidien.

Conclusion : un retour remarqué, mais pas sans défis

La Renault 5 E-Tech ne se contente pas de jouer sur la corde sensible de la nostalgie. Elle propose une expérience de conduite moderne et agréable, tout en se distinguant par ses équipements de qualité. Néanmoins, les limitations en matière de recharge rapide et l’absence de fonctionnalités avancées, comme le mode OnePedal, pourraient poser problème face à des rivaux mieux équipés.

Renault a réussi son pari de faire revivre une légende tout en la propulsant dans le futur. La R5 E-Tech est plus qu’un hommage à un modèle iconique, c’est une réinvention audacieuse qui montre que la transition vers l’électrique peut se faire sans renoncer au plaisir de conduire.