Le Mondial de l’Auto de Paris 2024 a été l’occasion de découvrir de nouvelles tendances et des modèles innovants, mais aussi de faire connaissance avec le BYD ATTO 3, un SUV électrique prometteur du constructeur chinois BYD, qui effectue ici une entrée remarquée sur le marché français. Situé dans la gamme Dynasty de BYD, ce véhicule ne doit pas son nom au hasard : ATTO fait référence à une dynastie historique en Chine, soulignant les racines culturelles de l’entreprise et ses ambitions mondiales.

Un SUV pratique et performant

Ce qui attire d’emblée avec le BYD ATTO 3, c’est sa polyvalence. Classé dans le segment C, ce SUV compact vise à répondre aux besoins des conducteurs urbains et périurbains en quête d’un véhicule à la fois performant et abordable. Sa batterie, permettant une autonomie allant jusqu’à 420 km (selon le cycle WLTP), place l’ATTO 3 dans la moyenne haute du marché pour cette catégorie de véhicules électriques.

Sur le plan technique, le BYD ATTO 3 n’est pas en reste avec un moteur de 204 chevaux, comparable à celui de la BYD Dolphin. Cette puissance est suffisante pour des trajets fluides en ville comme sur les voies rapides, tout en assurant un confort de conduite optimal grâce à son format compact et son design moderne.

Caractéristiques du BYD ATTO 3 Détails Segment SUV compact (Segment C) Autonomie (WLTP) Jusqu’à 420 km Puissance 204 chevaux Prix À partir de 29 900 € sur le marché français Batterie Batterie de nouvelle génération BYD

Une vidéo pour découvrir le BYD ATTO 3 en action

Pour ceux qui souhaitent voir le BYD ATTO 3 en conditions réelles, une vidéo de présentation est disponible, permettant de se faire une idée plus concrète de l’ergonomie, du design intérieur et des équipements de ce modèle.

Notre avis de journaliste auto expert du marché électrique

La venue de BYD sur le marché français avec un modèle comme l’ATTO 3 marque une étape intéressante dans le secteur des SUV électriques. En combinant un prix attractif avec une autonomie et des performances solides, ce modèle pourrait bien séduire les conducteurs français qui recherchent une alternative aux constructeurs européens ou américains. En résumé, l’ATTO 3 de BYD représente bien plus qu’un nouveau modèle de plus : il symbolise l’ouverture de nouvelles perspectives dans le domaine des SUV électriques abordables.

Conclusion

Notre rencontre avec le BYD ATTO 3 au Mondial de l’Auto confirme que le marché des véhicules électriques devient de plus en plus concurrentiel, avec des marques internationales prêtes à proposer des solutions à la fois performantes et accessibles. Si ce véhicule tient ses promesses, il pourrait devenir une référence pour les SUV électriques en France.