SpaceX, via son service Internet haute vitesse Starlink, fait face à des sanctions au Brésil suite à l’interdiction de la plateforme X d’Elon Musk par le gouvernement la semaine dernière. La régulateur des télécommunications du pays, Anatel, a ordonné aux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer X après une décision de la Cour suprême du Brésil.

Anatel a agi sous la directive de la Cour suprême, qui exigeait que X nomme un représentant légal au Brésil avant une date butoir imposée par la cour. La non-conformité de X a déclenché cette interdiction, ce qui a poussé les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) à bloquer la plateforme. Cependant, il existe encore quelques moyens de contourner cette interdiction, notamment l’utilisation de Starlink.

This evil tyrant is a disgrace to judges robes https://t.co/U4LW2mjsTL

Le commissaire d’Anatel, Artur Coimbra, a déclaré à CNN Brasil la semaine dernière que le régulateur examine la non-conformité de Starlink ainsi que d’autres FAI qui pourraient encore permettre l’accès à X. Plusieurs sanctions sont envisagées, notamment des amendes et le retrait de la licence d’exploitation, selon le rapport.

Musk a également suggéré aux utilisateurs brésiliens souhaitant continuer d’utiliser X d’opter pour un réseau privé virtuel (VPN). Cette situation ne fait qu’exacerber la rivalité déjà existante entre Musk et les responsables gouvernementaux brésiliens.

Super easy to use a VPN if a website is restricted in your location https://t.co/AHjiNRq5L9

— Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024