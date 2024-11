Le 7 novembre 2024, Bruxelles accueille le Movin’On Summit 2024, le Sommet International de la Mobilité Durable, réunissant des leaders politiques, des experts internationaux et des acteurs clés de la mobilité pour discuter des défis et des opportunités liés à la décarbonation du transport terrestre en Europe.

Objectifs du Sommet

L’ambition principale du Movin’On Summit 2024 est de créer des synergies entre les leaders politiques européens, les experts internationaux et la communauté Movin’On afin d’atteindre les objectifs du Green Deal européen. Le sommet vise à concevoir et co-construire des recommandations pour des solutions durables permettant d’atteindre les objectifs du paquet européen « Fit for 55 » .

Thématiques Principales

Le sommet aborde plusieurs thématiques essentielles pour la mobilité durable :

Transition Énergétique : Discussions sur l’accélération de la transition énergétique et le développement des infrastructures nécessaires pour soutenir une mobilité durable. Économie Circulaire : Exploration des moyens de promouvoir la réparation, la réutilisation et le recyclage dans le secteur des transports. Intermodalité : Mise en avant de l’utilisation efficiente des infrastructures et des véhicules pour soutenir une intermodalité paneuropéenne. Compétitivité Durable de l’Europe : Analyse des nouvelles compétences, des investissements stratégiques et de l’industrie résiliente comme nouveaux champions de la mobilité durable.

Sessions et Intervenants

Le programme du sommet comprend :

Panels d’envergure : Quatre panels dirigés par des dirigeants de membres exécutifs, des représentants de l’Europe et de la société civile, couvrant les thèmes de l’économie circulaire, de la transition énergétique, de la compétitivité durable de l’Europe et de l’intermodalité.

: Quatre panels dirigés par des dirigeants de membres exécutifs, des représentants de l’Europe et de la société civile, couvrant les thèmes de l’économie circulaire, de la transition énergétique, de la compétitivité durable de l’Europe et de l’intermodalité. Sessions interactives : Cinq sessions illustrant les feuilles de route nécessaires pour mettre en place un plan d’actions engagé, durable et réalisable.

: Cinq sessions illustrant les feuilles de route nécessaires pour mettre en place un plan d’actions engagé, durable et réalisable. Rencontres et connexions : Opportunités pour les participants de se connecter avec des acteurs clés de divers secteurs.

: Opportunités pour les participants de se connecter avec des acteurs clés de divers secteurs. Présentations d’innovations : Expositions des dernières innovations en matière de mobilité, animées par les membres de Movin’On.

Citations Clés

Plusieurs intervenants ont partagé des perspectives importantes lors du sommet :

Florent Menegaux , Président du Groupe Michelin et de Movin’On, a déclaré : « Nous devons penser en termes d’objectifs : temps, qualité et liquidités concernant le transport. » Il a également souligné l’importance de faciliter la circulation des données en Europe, possiblement en référence aux défis posés par le RGPD et le consentement aux cookies.

, Président du Groupe Michelin et de Movin’On, a déclaré : « Nous devons penser en termes d’objectifs : temps, qualité et liquidités concernant le transport. » Il a également souligné l’importance de faciliter la circulation des données en Europe, possiblement en référence aux défis posés par le RGPD et le consentement aux cookies. Tom Howes , Conseiller pour la transition verte et la régulation du marché à la DG Énergie de la Commission européenne, a affirmé : « Nous n’investissons pas assez. » Cette déclaration met en lumière la nécessité d’augmenter les investissements pour atteindre les objectifs de décarbonation.

, Conseiller pour la transition verte et la régulation du marché à la DG Énergie de la Commission européenne, a affirmé : « Nous n’investissons pas assez. » Cette déclaration met en lumière la nécessité d’augmenter les investissements pour atteindre les objectifs de décarbonation. Julia Poliscanova, de Transport & Environment, a observé : « Le prix de la recharge électrique n’est pas ce que nous avions promis. » Cette remarque souligne les défis actuels liés au coût de la recharge des véhicules électriques.

Appel à l’Action

Le sommet a également mis en avant l’importance de l’engagement de la société civile. Des appels ont été lancés pour que la société civile se mobilise afin d’élever nos ambitions en matière de mobilité durable.

Conclusion

Le Movin’On Summit 2024 sert de plateforme cruciale pour discuter et élaborer des stratégies visant à décarboner le transport terrestre en Europe. Les discussions et les recommandations issues de ce sommet joueront un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du Green Deal européen et du paquet « Fit for 55 ».