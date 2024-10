La collaboration entre la Banque européenne d’investissement (BEI), le Fonds européen d’investissement (FEI) et le Groupe BPCE marque un tournant significatif dans le soutien financier aux PME et ETI françaises. Ce partenariat renouvelé met l’accent sur l’accompagnement financier des entreprises dans leurs initiatives d’innovation et de transition énergétique pour une croissance durable et respectueuse de l’environnement.

Des engagements concrets pour les entreprises

La signature récente de deux initiatives de financement témoigne de la volonté de ces institutions de renforcer le tissu économique français. Avec une enveloppe de plus d’un milliard d’euros, ces actions visent spécifiquement à soutenir les entreprises dans leurs projets de recherche et d’énergie durable. Deux actions clés incarnent ce partenariat : d’une part, la titrisation d’un portefeuille de prêts évalué à 800 millions d’euros destinée à permettre l’octroi de 1,6 milliard d’euros de crédits nouveaux aux entreprises. D’autre part, un financement dédié de 250 millions d’euros sera alloué à des projets en énergies renouvelables.

La titrisation au service de l’innovation

La première initiative de titrisation, orchestrée par le Groupe BPCE, est destinée à soutenir l’activité d’innovation et de recherche des PME et ETI. La BEI et le FEI investissent ensemble ce secteur en allouant respectivement 750 millions d’euros et 50 millions d’euros. Cette mobilisation de fonds s’inscrit dans la philosophie de l’Union de l’épargne et des investissements en Europe, soulignant la nécessité d’un soutien accru à la compétitivité et aux perspectives d’avenir du continent, tel qu’évoqué dans le rapport Draghi.

Investir dans les énergies renouvelables

La seconde ligne d’action concerne un investissement de 250 millions d’euros dédiée à des projets d’énergie renouvelable. Ce financement se focalise sur des projets innovants tels que les installations solaires photovoltaïques, l’énergie éolienne terrestre, la biomasse et la conversion des déchets agricoles en biogaz. Ces initiatives s’alignent sur les objectifs énergétiques de l’UE, renforçant l’engagement de la BEI envers les énergies renouvelables.

Un partenariat stratégique pour l’avenir

Ce projet de financement s’insère dans la stratégie Vision 2030 du Groupe BPCE, qui privilégie des solutions concrètes et locales pour une impact positif inclusif. Helène Madar, directrice générale de la Banque de proximité, affirme que cet accord finance l’innovation et la transition énergétique, tout en consolidant les liens puissants entre le BPCE et la BEI.

De son côté, Jérôme Terpereau, directeur général finances du Groupe BPCE, reconnaît que ces initiatives démontrent le savoir-faire du groupe en matière de titrisation et son engagement à répondre aux besoins évolutifs de ses clients. Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, met en avant l’importance de cette collaboration pour le développement durable et l’innovation nécessaires à la compétitivité de la France.

Grâce à cette association stratégique, le soutien aux PME françaises se renforce, alignant l’innovation et la transition énergétique comme des leviers cruciaux pour une croissance pérenne et respectueuse du climat.