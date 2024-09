En ce moment même, la technologie mondiale est témoin d’une avancée significative grâce à SpaceX et son ambitieux projet Starlink. D’après un récent tweet de SpaceX, l’usine de fabrication de Starlink au Texas est en passe de devenir la plus grande usine de circuits imprimés aux États-Unis.

Situé au cœur du Texas, cet établissement est en pleine opération pour produire de l’équipement Starlink à un rythme sans précédent. Selon Gwynne Shotwell, présidente et COO de SpaceX, cela pourrait même dépasser l’efficacité des fabricants de circuits imprimés en Asie du Sud-Est.

“I’m pretty sure we’ll be able to beat Southeast Asia in efficiency of producing those printed circuit boards.” – Gwynne Shotwell

Cette avancée n’est pas seulement une réussite pour SpaceX, mais aussi pour l’ensemble de l’industrie américaine des circuits imprimés qui pourrait voir un regain de compétitivité mondiale. Avec une capacité de production qui s’accroît à une vitesse fulgurante, SpaceX semble prêt à redéfinir les standards de l’industrie.

NEWS: SpaceX's @Starlink manufacturing facility in Texas is producing so much Starlink equipment that it will soon be the largest factory for printed circuit boards in the US, according to @Gwynne_Shotwell.

"I’m pretty sure we’ll be able to beat Southeast Asia in efficiency of… pic.twitter.com/WRoQeAPmJP

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 27, 2024