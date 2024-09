Elon Musk a récemment partagé de nouvelles informations sur Starlink Cellular, ou les services Internet par téléphonie mobile directs de Starlink. Selon Musk, SpaceX collaborera exclusivement avec T-Mobile pour la première année de Starlink Cellular. Musk a ajouté que Starlink travaillera avec d’autres opérateurs après cette première année. SpaceX vise au moins un opérateur par pays, avec l’objectif ultime de collaborer avec tous les opérateurs.

En 2022, T-Mobile et les satellites Starlink de SpaceX ont annoncé une alliance technologique nommée Coverage Above and Beyond. L’objectif principal de cette collaboration est d’éliminer les zones blanches. Musk a récemment réaffirmé les objectifs du partenariat.

Starlink direct to mobile phone Internet is exclusively with @Tmobile in the US for the first year, then other carriers thereafter.

We are starting off working with one carrier in each country, but ultimately hope to serve all carriers. https://t.co/CDVeiftVNT

