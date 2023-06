Stealth Look : la nouvelle édition de la Lucid Air

Même si la Lucid Air n’est pas exactement une option bon marché, pour commencer, nous considérons que le prix de son nouveau pack esthétique est excessivement élevé, à 6 000 $. Cette nouvelle option, commercialisée sous le nom de « Stealth Look », est fonctionnellement identique aux packs d’habillage sombre, disponibles sur tant de voitures du marché moderne.

L’option consiste simplement à remplacer tous les éléments de garniture extérieure de couleur platine qui sont de série sur le véhicule par des éléments de garniture plus foncés. Ainsi, le toit, le pilier C, les coques de rétroviseurs, les entourages de phares et les garnitures inférieures des portes ont tous une finition graphite satiné ou noir brillant, respectivement.

Les jantes sont également noires et ont un design différent ; elles ont un diamètre de 20 ou 21 pouces, selon votre préférence. Aucune modification n’est apportée au design intérieur que Lucid mentionne.

Cinq options de couleurs extérieures sont disponibles pour la Air :

Blanc Stellaire,

Noir Infini,

Argent Cosmos,

Gris Quantum,

Rouge Zenith

Chacune d’entre elles peut être personnalisée pour avoir le « Stealth Look ». L’aspect furtif sera une option disponible sur tous les modèles, à l’exception de la Air Pure d’entrée de gamme. Cela signifie que vous pourrez le spécifier pour le Grand Touring Performance de 1050 chevaux, le Grand Touring de 819 chevaux ou le Touring de 620 chevaux.

Toutefois, Lucid signale que les voitures dotées du « Stealth Look » ne seront pas disponibles à l’achat avant le premier trimestre de 2023. Le look furtif sera disponible au début de 2023 pour 6 000 $.

Pleins feux sur le look furtif

Dans un communiqué de presse, Lucid Motors a détaillé l’introduction de sa nouvelle modification extérieure « Stealth Look » pour la Air, qui était accompagnée des films de comparaison que l’on peut trouver ci-dessus.

Cette mise à niveau transforme trente-cinq des composants extérieurs de la Air, y compris les coques de rétroviseurs, la partie inférieure de la carrosserie et les contrails qui encadrent le toit en verre, pour leur donner une finition « Stealth » plus sombre que la finition platine de série.

L’accent est mis sur du noir brillant et du graphite satiné, pour ajouter à la nouvelle esthétique gothique de la Lucid Air. Ces éléments s’ajoutent au ton foncé poli qui souligne l’extérieur de la Stealth. Selon le modèle choisi, deux nouveaux styles de jantes et de finitions sont également disponibles :

Des jantes d’un diamètre de 21 pouces, avec une finition noire satinée pour les inserts.

Une finition noire satinée, pour les inserts de roue.

Lucid a révélé que l’aspect furtif sera proposé comme une mise à niveau sur les variantes Grand Touring, GT Performance et Touring de la Air, mais pas sur le modèle Air Pure. Cette information concerne les modèles Air. À partir du 10 août, Lucid offrira aux clients la possibilité de configurer leur propre Air pour y inclure un look furtif, sur le site Web de l’entreprise.

Les clients qui souhaitent devenir furtifs doivent savoir que Lucid a déclaré que la production des VE Air dotés du nouveau « Stealth Look » ne commencera pas avant le premier trimestre de 2023 au plus tôt.

Lors de la Monterey Car Week, le 17 août, le Lucid Air avec le « Stealth Look » fera sa première apparition devant le grand public pour la première fois.