« Je ne suis pas un pigeon! », un client Chargemap révolté par une hausse de tarif

Le marché de la recharge pour véhicules électriques est en pleine expansion, et les opérateurs sont constamment à la recherche de nouvelles stratégies pour optimiser leurs offres. Cependant, la récente modification des tarifs de Chargemap, un réseau de recharge français, a suscité l’indignation de nombreux clients qui estiment être lésés par cette décision. Parmi eux, David Bernieur nous fait part de son mécontentement dans un témoignage éloquent.

« Bonjour, le réseau Chargemap vient de changer ses tarifs sans en informer explicitement ses clients. Désormais, on passe d’un prix au kWh à un prix au temps passé. Soit 0,092€/minute ! Pour ma voiture qui charge sur une borne 7kWh (au lieu des 22 kWh promis), si je fais un plein de 50 kWh, je passe de 13,75€ à 39,43€ ! Pour info, à la maison, avec un prix de 0,15€/kWh la nuit, cela me revient à 7,5€ pour un plein ! Autant vous dire que je ne serai plus client chez Chargemap, je ne suis pas un pigeon ! Cordialement. David Bernieur. »

Le business de la carte de rechargement en difficulté ?

La hausse des tarifs de Chargemap soulève plusieurs questions quant à la transparence et l’équité dans le secteur de la recharge pour véhicules électriques. Les utilisateurs, tels que David, qui avaient précédemment choisi Chargemap pour ses tarifs compétitifs, se retrouvent désormais avec une facture bien plus élevée que prévu.

L’absence de communication claire de la part de Chargemap sur cette augmentation tarifaire a également été pointée du doigt par les clients mécontents. La transition d’un prix basé sur la consommation d’énergie à un prix basé sur la durée de charge peut s’avérer déroutante pour les utilisateurs et engendrer des coûts imprévus.

En passant d’un tarif au kWh à un tarif à la minute, Chargemap semble avantager les propriétaires de véhicules électriques capables de charger rapidement, au détriment de ceux dont la voiture requiert plus de temps pour se charger, comme c’est le cas pour David. Cette différence de tarification peut créer une certaine inégalité entre les utilisateurs et rendre l’accès à la recharge moins abordable pour certains.

Une augmentation de près de 186% du coût de la recharge !

Pour mieux comprendre l’impact de cette hausse de tarif sur les clients de Chargemap, prenons l’exemple de David. Avant le changement de tarification, il lui coûtait 13,75€ pour charger 50 kWh de sa voiture électrique sur une borne Chargemap. Désormais, avec le nouveau tarif à 0,092€/minute, le même plein lui coûterait 39,43€. Cela représente une augmentation de près de 186% du coût de la recharge pour David.

De plus, David souligne qu’il est désormais beaucoup plus avantageux pour lui de recharger sa voiture à domicile, où le coût de l’électricité est de 0,15€/kWh la nuit. Ainsi, pour un plein de 50 kWh, cela lui reviendrait à seulement 7,5€, soit plus

Manque de transparence sur les tarifs de recharge

En conclusion, l’indignation de David et d’autres clients face à la hausse des tarifs de recharge souligne la nécessité d’une plus grande transparence dans la structure des prix de ce secteur. Il est crucial de rappeler que Chargemap ne possède pas de réseau de recharge propre et agit en tant qu’intermédiaire, facilitant l’accès aux différents réseaux de bornes partenaires.

Dans le cas de David, la hausse ressentie est probablement due au changement de tarification du réseau de recharge partenaire et non de Chargemap lui-même. Néanmoins, il est important pour les acteurs du marché de la recharge pour véhicules électriques, y compris Chargemap, de veiller à informer clairement les utilisateurs sur les tarifs et les politiques de facturation des différents réseaux partenaires.

À mesure que le secteur évolue, la position d’intermédiaire de Chargemap pourrait être amenée à disparaître, rendant encore plus cruciale la nécessité de garantir une communication transparente et des prix justes pour les consommateurs.