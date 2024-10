Tesla continue d’étendre son influence dans le domaine des énergies renouvelables avec le lancement de son dernier projet de batterie de stockage d’énergie (BESS) en Alaska. Ce projet, d’une valeur de 65 millions de dollars, s’appuie sur l’installation de Megapacks, des batteries à grande échelle développées par Tesla, pour stabiliser le réseau et améliorer la fiabilité énergétique dans la région.

Située à Anchorage, cette installation de batteries a une capacité de 40 MW/80 MWh et comprend 24 unités Megapack capables de fournir de l’énergie durant deux heures. Le projet est cofinancé par Chugach Electric (75 %) et Matanuska Electric Association (MEA) (25 %), deux acteurs majeurs de la distribution électrique dans la région.

Un bond technologique pour la flexibilité du réseau

Arthur Miller, PDG de Chugach Electric, a salué cette avancée comme une étape cruciale pour diversifier la production énergétique de la région et renforcer la fiabilité du réseau. « Ce projet permet non seulement de diversifier nos sources d’énergie, mais il améliore également la flexibilité de notre réseau et réduit notre consommation de carburants fossiles », a-t-il souligné dans un communiqué.

Source : MEA

L’installation permettra d’optimiser l’utilisation des ressources énergétiques locales, comme l’hydroélectricité du lac Bradley, tout en réduisant la dépendance aux générateurs de gaz naturel. À terme, les responsables prévoient une réduction de la consommation annuelle de gaz naturel d’environ 5 % pour les deux compagnies, un pas en avant vers une transition énergétique plus propre.

Réactivité et fiabilité : une solution pour les pannes

Le système Megapack agira comme une réserve d’énergie lors des périodes de pointe et des pannes. Grâce à l’Autobidder AI, une technologie développée par Tesla, les Megapacks pourront réagir instantanément aux besoins du réseau, assurant ainsi une alimentation continue en cas de surcharge ou de défaillance des lignes de transmission.

Tony Izzo, PDG de MEA, a également exprimé son enthousiasme pour le projet : « Cette initiative améliorera la qualité de l’énergie dans toute la région et offrira des options de génération supplémentaires pour nos membres. »

Un avenir énergétique plus stable et évolutif

Le projet actuel pourrait également évoluer. Le site a été conçu pour accueillir une future expansion jusqu’à 70 MW, offrant ainsi encore plus de flexibilité au réseau à l’avenir. Ce projet est un nouvel exemple de l’engagement de Tesla à soutenir des solutions énergétiques durables à l’échelle mondiale.

En plus de ce projet en Alaska, Tesla a installé des Megapacks dans plusieurs autres régions du monde, et la production ne cesse de croître. La Megafactory de Lathrop en Californie produit désormais ces batteries à grande échelle, et une deuxième usine est en cours de construction à Shanghai.