La dernière mise à jour de Tesla Spring Update 2025.14.7 est en train d’être testée par les employés de l’entreprise, d’après les dernières informations circulant sur les réseaux sociaux. Bien que cette mise à jour ne semble comporter que des corrections mineures, elle s’accompagne tout de même de quelques améliorations notables. Examinons les principales nouveautés apportées par cette version mise à jour.

Améliorations fonctionnelles et nouvelles fonctionnalités

La version 2025.14 apporte une série de fonctionnalités intéressantes pour les conducteurs aux États-Unis et au Canada. Parmi celles-ci, on trouve les phares adaptatifs qui optimisent la visibilité en fonction des conditions routières. De plus, pour les modèles S et X de nouvelle génération, la caméra d’angle mort est désormais affichée sur l’écran du conducteur, renforçant ainsi la sécurité.

Le mode Autopilot n’est pas en reste avec l’introduction d’un mode de conduite confort pour le Cybertruck (CT) qui est automatiquement activé lors de l’utilisation de l’Autopilot. En plus, la fonction Lane Departure Avoidance (éviter la sortie de voie) contribue à la sécurisation de la conduite.

Enhancements de l’expérience utilisateur

Les utilisateurs de Tesla avec un matériel de quatrième génération (HW4) bénéficieront d’une mise à jour de la caméra de bord (Dashcam) qui inclut désormais l’enregistrement des caméras latérales sur les clips Dashcam et Sentry, augmentant ainsi le nombre total de vues de caméra de 4 à 6. Cette modification s’accompagne d’une refonte de l’application Dashcam Viewer, qui propose désormais une vue en grille pour un accès rapide aux vidéos suivantes.

Autre nouveauté, l’option planification de voyage alternative offre des itinéraires multiples tels que le plus rapide, le mieux équipé ou le moins d’arrêts, selon les besoins de chaque trajet. Cela vient s’ajouter à la possibilité de sauvegarder la hauteur du coffre ou du frunk selon les lieux visités fréquemment.

Optimisation et petites améliorations

Le système de navigation Tesla connaît également des développements, comme l’option d’éviter les autoroutes ou d’afficher/cacher les chargeurs non détenus ou entretenus par Tesla sur la carte. Le mode Sentry et le résumé de voyage incluent de nouvelles présentations d’interface utilisateur pour rendre l’expérience conducteur plus intuitive. Dans le même esprit, l’interface utilisateur a vu une réduction de la transparence sur les appareils Intel Atom, un changement simple mais efficace pour améliorer la lisibilité.

Facilité d’accès pour la musique et les appels

En termes de divertissement, Tesla introduit des améliorations telles que la possibilité de mélanger une playlist entière sur Apple Music, la connexion automatique d’un hotspot Wi-Fi lors de la conduite, et des avancées pour l’accessibilité et le tri des contenus médias via une recherche filtrée.

Pour les appels, les contacts s’affichent désormais pour les appels entrants et au sein de l’application Téléphone du véhicule, apportant ainsi une couche supplémentaire de confort pour rester connecté en toute sécurité sur la route.

En conclusion, bien que la plupart de ces ajustements soient subtils, cumulés, ils assurent une expérience utilisateur nettement améliorée, tant du point de vue du confort que de la sécurité. Cette mise à jour démontre l’engagement continue de Tesla dans l’innovation et l’optimisation de ses véhicules connectés.