Tesla : Bientôt une action à 7000 dollars ?

Nous avons l’habitude d’analyser le cours et les fondamentaux de l’action Tesla dans le cadre de la gestion de notre fonds d’investissement spécialisé dans la révolution industrielle.

Pour faire suite aux développements que j’ai pu amorcer sur BFM Business, je souhaitais vous faire part de l’article de Ark-Invest en précisant les réflexions de l’analystes qui est très ambitieux. Mais vous savez quoi? Nous aimons !

Pourquoi une tendance haussière?

Cet article est consacré à l’hypothèse de l’évolution du cours de l’action de Tesla en bourse et des perspectives d’évolution optimistes que cela laisse présager pour les prochaines années.

Loi de Wright

Sam Korus commence par évoquer la loi de Wright, qui est une représentation graphique de l’apprentissage avec l’expérience. Ainsi, cet élément est mis en avant pour démontrer la solidité de l’enquête journalistique menée pour étayer les hypothèses soumises pour la croissance future Tesla. L’expérience acquise avec le temps sera donc la meilleure alliée du constructeur pour démontrer si ses prédictions s’étaient avérées justes.

Des projets qui permettraient de vendre plus de voitures sont en effet mentionnés, comme celui du taxi autonome. Cette analyse en profondeur du fonctionnement de l’entreprise permet de se rendre compte de la stratégie mise en place par Elon Musk pour rendre Tesla rentable de façon pérenne.

L’auteur de cet article s’appuie sur une analyse poussée pour affirmer que le cours de l’action de Tesla pourrait atteindre les 7000 dollars d’ici 2024, ce qui permet d’en déduire que nous pouvons lui accorder notre confiance pour ces prédictions.

Les probabilités

Sam Korus dit en effet toutes ces choses car il y a une multitude de facteurs conjugués qui laissent penser que l’hypothèse de la hausse du prix de l’action de Tesla est plausible. Ces éléments corrélés à des calculs de probabilité renforce davantage encore cette hypothèse.

Le facteur clé Elon Musk

En prenant aussi en compte des éléments importants pour la pérennité de toute entreprise comme les marges brutes, Sam Korus s’appuie sur un élément non négligeable pour en établir la valeur, tout l’enjeu pour Elon Musk sera donc de parvenir à la maintenir voire à la faire augmenter.

Faisons parler les pessimistes

De plus, même si les prédictions les plus pessimistes se réalisaient, il serait capable de rebondir d’une façon spectaculaire comme il l’a déjà fait après la crise financière de 2008. Il y aura donc toujours du potentiel pour ses différentes entreprises, tout simplement parce qu’il a l’étoffe d’un chef d’entreprise et qu’il a donc tout ce qu’il faut pour réussir pleinement à relever les défis auxquels il doit faire face.

Les autres facteurs mentionnés qui peuvent invalider ces hypothèses sont que Tesla fasse faillite ou que l’entreprise se révèle incapable d’accéder au marché des capitaux. Ce sont en effet les hypothèses les plus pessimistes évoquées par l’article, car il reste impossible de les écarter complètement, et celles-ci nous aident, d’ailleurs, à prendre du recul par rapport à l’enthousiasme que nous pouvons éprouver pour cette entreprise. Les probabilités que ces événements arrivent restent toutefois très faibles, il est donc possible de les considérer avec une certaine sérénité.

L’analyse de la rédaction

En tous cas, il est évident qu’au vu des préoccupations actuelles sur le réchauffement climatique, l’écologie est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, qui ont désormais à en remplir les critères pour se faire une place sur le marché – cette tendance a été renforcée par la crise du Coronavirus.

Tesla s’inscrit donc bien plus que dans une tendance, mais bien davantage dans une logique devenue incontournable pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. D’autre part, nous connaissons le talent d’Elon Musk et son inventivité au sein de ses différentes entreprises, il y a donc fort à parier qu’il trouvera quoi qu’il en soit le moyen de nous surprendre quand bien même le cours de l’action ne serait pas exactement de 7000 dollars.

Seul l’avenir nous dira si ces prédictions étaient exactes, mais nous pouvons tout de même imaginer le meilleur pour cette entreprise qui porte un regard extrêmement lucide sur les enjeux colossaux de notre époque. Cette lucidité est dans tous les cas un atout majeur pour elle. Des prédictions optimistes peuvent donc aisément être faites, tout en restant prudent avec l’enthousiasme.

