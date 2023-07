Franfinance et BEI : Partenariat pour l’efficacité énergétique en France

Franfinance bénéficie d’une garantie de l’UE pour soutenir l’efficacité énergétique

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et Franfinance, une filiale du groupe Société Générale, ont signé un accord pour soutenir l’investissement des entreprises et des collectivités territoriales françaises dans des projets d’efficacité énergétique. Ce pacte fait de Franfinance l’un des rares intermédiaires financiers en France à bénéficier de l’instrument PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency) de l’Union Européenne, qui offre une garantie contre le risque de crédit.

Ce partenariat marque un pas important pour l’efficacité énergétique en France, qui a pour objectif de réduire de 50% la consommation d’énergie d’ici 2050 par rapport à 2012, conformément à la loi sur la transition énergétique du pays. Avec la BEI pour alliée, Franfinance s’engage à soutenir des centaines d’entreprises françaises, notamment des PME, en offrant des conditions financières attractives et une maturité longue pouvant aller jusqu’à 15 ans.

Investir dans un avenir énergétiquement efficace

Franfinance est un acteur majeur du financement des entreprises dans les secteurs de l’équipement industriel, du transport, de la manutention et des solutions de haute technologie. Cette entreprise a également une maîtrise complète des contraintes réglementaires appliquées aux matériels éligibles aux certificats d’économie d’énergie. Ce partenariat entre Franfinance et la BEI vise à accélérer le financement de projets d’efficacité énergétique, à stimuler les investissements alignés sur les objectifs environnementaux de l’UE et à réduire les émissions de CO2.

Des entreprises engagées pour un futur durable

Olivier Delaporte, Directeur Général Délégué chez Franfinance, déclare : « Pour opérer leur transition énergétique tout en restant résilientes, les entreprises françaises ont besoin de revoir leur mode de production et de consommation d’énergie. Notre volonté est de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets et de faciliter leur accès à des financements. »

À propos de Franfinance et la BEI

Franfinance est une filiale du groupe Société Générale et compte plus de 1,5 million de clients particuliers et 250 000 clients entreprises. Ils jouent un rôle essentiel au service de l’économie réelle en accompagnant les ménages et les entreprises avec des solutions innovantes de crédit à la consommation et de leasing.

La BEI, créée par le Traité de Rome en 1958, est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Elle a pour mission de contribuer par ses prêts à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des États membres de l’UE. En tant que banque du climat de l’UE, elle a pour objectifs de stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies permettant de relever les défis actuels de la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance sobre en carbone.