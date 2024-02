Dans un monde en constante mutation, marqué par une mobilité et une connectivité sans précédent, les Ultra High-Net-Worth Individuals (UHNWI), définis comme des individus possédant plus de 30 millions de dollars d’actifs, redéfinissent le paysage de l’immobilier de luxe. Leur quête de liberté géographique et de flexibilité professionnelle les pousse à envisager l’acquisition de multiples résidences à travers le globe, transformant ainsi leur rapport à l’espace et au luxe.

Un Désir de Mobilité et de Multiplicité

Portés par une volonté de travailler depuis n’importe quel point du globe, ces super-riches, majoritairement des entrepreneurs, expriment une nouvelle forme de nomadisme de luxe. Cette mobilité accrue leur permet de se créer des vies multipolaires, où résidences semi-principales et semi-secondaires deviennent le nouveau standard. Ce phénomène s’inscrit dans une tendance plus large de recherche de flexibilité, tant dans le cadre professionnel que personnel, poussant les UHNWI à investir dans l’immobilier de prestige comme jamais auparavant.

Un Marché Immobilier de Prestige en Pleine Évolution

Malgré une légère contraction de la population mondiale des UHNWI en 2023, due en partie à l’instabilité géopolitique et économique globale, l’immobilier de luxe reste un secteur florissant. L’Europe, l’Amérique du Nord, et l’Asie dominent le marché avec le plus grand nombre de milliardaires, tandis que des villes comme Dubaï, Miami, et Austin émergent comme des hubs majeurs pour cette clientèle fortunée. L’immobilier de prestige s’affirme ainsi comme un investissement stable et désirable, offrant qualité, emplacement privilégié, et un havre de paix dans un monde en constante évolution.

La Digitalisation et le Nomadisme de Luxe

Le nomadisme digital, accentué par la pandémie de COVID-19, a donné naissance à une nouvelle catégorie d’acheteurs qui valorisent la connectivité et la mobilité. Les entrepreneurs nomades recherchent des propriétés offrant des espaces de travail adaptés, tout en étant situées dans des destinations offrant une qualité de vie élevée. Ceux-ci privilégient des lieux offrant une combinaison d’expériences culturelles, sportives, et gastronomiques, à l’instar de Madrid, Lisbonne, ou encore Rome, qui ont su attirer cette clientèle grâce à une fiscalité attractive et à d’importants travaux de réhabilitation urbaine.

Des Résidences Secondaires à Travers le Monde

La possession de multiples résidences est devenue une norme parmi les UHNWI, avec en moyenne 3,7 propriétés par individu. Ces résidences secondaires, réparties à travers des villes clés comme New York, Miami, Genève, ou Paris, ne sont plus uniquement destinées aux vacances mais servent à diverses occasions tout au long de l’année. Cette tendance souligne l’importance de la qualité de vie dans les critères de choix, avec une préférence pour des villes offrant à la fois des avantages fiscaux et une infrastructure accueillante pour les entrepreneurs.

TOP 10 des villes privilégiées par les grandes fortunes

Dubaï, Émirats arabes unis (5)* Miami, USA (e)* New York, USA (=)* Madrid, Espagne (9)* Paris, France (1)* Londres, Royaume-Uni (7)* Austin, USA (4)* Lisbonne, Portugal (20)* Rome, Italie (11)* Istanbul, Turquie (12)*

Classement établi par BARNES sur la base de critères pratiques, émotionnels et financiers constatés en 2023.

Conclusion

Les nouvelles aspirations immobilières des super-riches reflètent un changement profond dans la manière dont la richesse et le luxe sont perçus et vécus. Dans un monde où la mobilité et la flexibilité sont devenues des valeurs clés, l’immobilier de prestige s’adapte pour répondre aux besoins d’une clientèle toujours plus exigeante et nomade. En investissant dans des propriétés de luxe à travers le monde, les UHNWI ne cherchent pas seulement un investissement financier mais également un mode de vie qui allie confort, luxe, et liberté.