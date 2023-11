Conférence de Paris Jour 1 : Les temps forts

Le 28 novembre 2023 marque le début de la prestigieuse Conférence de Paris, un événement majeur rassemblant des leaders mondiaux, des experts en économie et des innovateurs pour débattre et façonner l’avenir de notre société globale. Cette première journée a été une vitrine exceptionnelle de dialogues inspirants et de discussions stratégiques, couvrant des sujets cruciaux tels que la transition écologique, l’innovation technologique et le renouveau économique.

Dès l’ouverture officielle par M. Olivier Becht, le ton a été donné : il s’agira d’une journée de réflexions profondes et de perspectives innovantes. Des figures emblématiques telles que Jean-Pierre Clamadieu d’ENGIE et Lionel Grotto de Choose Paris Region ont partagé leurs insights, mettant en lumière les défis et opportunités qui façonnent notre époque. Les sessions plénières, ponctuées de tête-à-tête intimes et de débats enrichissants, ont navigué à travers des thèmes variés, allant de la finance durable à la future mobilité, en passant par l’innovation médicale.

Cette journée a non seulement mis en exergue la complexité des enjeux actuels, mais a aussi révélé le potentiel immense de collaboration et d’innovation pour un avenir meilleur. À travers ce résumé détaillé, nous vous invitons à revivre les moments forts de cette journée inaugurale, reflétant l’esprit de changement et le dynamisme qui caractérisent la Conférence de Paris.

Déroulé de la première journée et temps forts

Ouverture Officielle par Olivier Becht

La conférence de Paris a débuté avec un discours d’ouverture inspirant de M. Olivier Becht, Ministre Délégué chargé du Commerce Extérieur, de l’Attractivité Économique et des Français de l’Étranger. Il a souligné l’importance de la collaboration internationale et des stratégies ambitieuses pour répondre aux défis mondiaux.

Plénière Inaugurale avec Jean-Pierre Clamadieu

Jean-Pierre Clamadieu, d’ENGIE, a dirigé la séance plénière inaugurale, mettant l’accent sur la nécessité de combler les fractures économiques et écologiques. Il a interrogé la compétitivité du Green Deal industriel et a appelé à une action coordonnée pour un commerce équitable et durable.

Session Plénière: Naviguer à Bon Port

Animée par des experts tels que Yves Perrier, Tom Wilson, Laurence Parisot, Nicolas Dufourcq et Géraldine Amiel, cette session a exploré les moyens de relancer l’économie après l’incertitude mondiale récente. Ils ont discuté de la direction de l’économie post-pandémique et des stratégies pour atteindre un avenir plus stable.

Le Futur de la Mobilité

Karin van Baardwijk, Kristin Magnusson Bernard, Caroline Pez-Lefèvre et Silvia Pavoni ont discuté de l’impact des technologies émergentes sur l’industrie manufacturière et la transformation des chaînes de valeur pour une économie décarbonée.

Clôture par Jean-Pierre Clamadieu

Jean-Pierre Clamadieu a conclu la journée avec un dialogue sur la réconciliation entre la transition énergétique et la compétitivité, soulignant la nécessité d’une action unifiée pour un avenir durable.

Cette première journée a offert une multitude d’insights et de perspectives, mettant en lumière l’importance de l’innovation, du financement durable et du leadership éclairé dans la navigation des défis mondiaux actuels.