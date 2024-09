La Tesla Cybertruck, un véhicule électrique qui ne laisse personne indifférent, recevra bientôt des améliorations importantes. Fin 2024, Tesla lancera les options de blindage de batterie et de rock sliders pour son fameux pick-up tout électrique.

Ces accessoires ont été annoncés par Wes Morrill, ingénieur en chef du Cybertruck chez Tesla, sur la plateforme de médias sociaux X. Selon lui, ces ajouts renforceront davantage la robustesse du véhicule, même contre des cascades absurdes. Cette déclaration faisait suite à une vidéo virale montrant le Cybertruck percutant des clôtures et endommageant prétendument son radiateur.

Des accessoires pour une robustesse accrue

Tesla doesn’t offer off road protection. They only had 5 years to decide not to do this for the tough truck. 🤦‍♂️ @Tesla https://t.co/q2N0zm2tru pic.twitter.com/uZois99eAD — Kevin Melnuk (@KevinMelnuk) September 9, 2024

Avec l’ajout des rock sliders et du blindage de batterie, la Cybertruck sera encore plus résistante. Wes Morrill a réagi à la vidéo virale en soulignant que les conducteurs qui souhaitent réaliser ce type de cascades ne devraient pas retirer le pare-chocs avant ni la plaque de protection en aluminium, qui sont tous deux de série sur le véhicule.

« Le blindage de batterie et les rock sliders seront disponibles en option de rééquipement à la fin de cette année. Et si vous prévoyez de foncer dans des clôtures, il vaut probablement mieux ne pas retirer le pare-chocs avant et la plaque de protection en aluminium de série », a écrit Morrill dans son post sur X.

Un véhicule sous le feu des critiques

Le Cybertruck de Tesla est sans doute l’un des véhicules les plus en vogue actuellement, mais il attire également une quantité notable de critiques. Cela vient en partie des personnes anti-véhicules électriques et même de certains fans de longue date des voitures électriques. Beaucoup de ces critiques semblent être dues au design unique et polarisant du Cybertruck, qui ne laisse personne indifférent depuis le premier jour.

Tests et cascades sur les réseaux sociaux

Pour le meilleur ou pour le pire, le Cybertruck est devenu l’un des véhicules de choix des influenceurs sur les réseaux sociaux, ce qui signifie qu’il sera probablement soumis à encore plus de « tests » ridicules à l’avenir. Le récent canular montrant le radiateur prétendument endommagé du Cybertruck a été rapidement exploité par les détracteurs de Tesla pour se moquer du véhicule et de ses supposées faiblesses et défauts de conception.

Morrill a judicieusement comparé ces tests à l’achat d’un gilet pare-balles, au retrait de ses plaques de protection, à le tirer dessus, puis à être surpris qu’une balle le transperce. Un argument qui prend tout son sens et souligne l’incongruité de certaines critiques adressées à la Cybertruck.

Alors que Tesla s’apprête à déployer le blindage de batterie et les rock sliders pour la Cybertruck, il semble que ce véhicule continue de diviser l’opinion publique tout en attirant une immense attention médiatique.