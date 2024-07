Tesla continue d’innover avec sa dernière mise à jour logicielle 2024.26, qui apporte une foule de nouvelles fonctionnalités passionnantes pour les propriétaires de Tesla. Cette mise à jour montre une fois de plus l’engagement de Tesla à améliorer constamment l’expérience de conduite et à intégrer des technologies de pointe.

Intégration de YouTube Music et Amazon Music

La mise à jour 2024.26 introduit l’intégration de YouTube Music et Amazon Music, offrant aux conducteurs une plus grande variété d’options de streaming musical. Avec ces nouvelles intégrations, les utilisateurs peuvent désormais accéder à leurs bibliothèques musicales, playlists et recommandations directement depuis l’interface de leur Tesla.

Contrôle Parental Amélioré

Un des ajouts majeurs de cette mise à jour est le contrôle parental. Les propriétaires de Tesla peuvent maintenant définir des limites de vitesse et d’accélération maximales, activer des fonctionnalités de sécurité et configurer un couvre-feu nocturne pour recevoir des notifications lorsque le véhicule est utilisé après une heure spécifiée. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les parents souhaitant surveiller et contrôler l’utilisation du véhicule par leurs adolescents.

Navigation vers des Sous-Destinations

Une innovation notable dans cette mise à jour est la possibilité de naviguer vers des sous-destinations. Par exemple, les utilisateurs peuvent maintenant se diriger vers un terminal spécifique dans un aéroport, ce qui facilite grandement la planification de trajets complexes et améliore la précision de la navigation.

Prévisions Météo et Qualité de l’Air

Inspiré des fonctionnalités disponibles en Chine, Tesla introduit désormais les prévisions météorologiques et la qualité de l’air directement sur l’interface du véhicule. Cela permet aux conducteurs d’être mieux informés des conditions atmosphériques et de prendre les mesures nécessaires pour assurer une conduite sécurisée.

Menu Redessiné pour la Programmation de la Charge et Préconditionnement

Le menu pour programmer la charge et le préconditionnement a été totalement revu. Les utilisateurs peuvent sélectionner un emplacement, programmer des charges ponctuelles ou répétées à des moments ou des jours spécifiques de la semaine, et aussi contrôler quand la charge commence et s’arrête. Cette nouvelle interface contribue à optimiser la gestion de l’énergie et à améliorer l’efficacité globale du véhicule.

Améliorations du Système de Climatisation

La mise à jour inclut également un panneau de contrôle du climat redessiné. Désormais, l’Auto A/C réduit la vitesse du ventilateur lors d’un appel téléphonique, offrant ainsi un environnement intérieur plus calme et plus confortable.

Mode Plein Écran pour Zoom

Tesla continue d’étendre ses fonctionnalités multimédia avec un mode plein écran pour l’application Zoom lorsque le véhicule est à l’arrêt. Cette fonctionnalité est idéale pour les réunions virtuelles et les appels vidéo, offrant une expérience utilisateur optimale.

Support pour TeslaMic

Une autre nouveauté passionnante est le support pour TeslaMic, un microphone USB destiné à être utilisé avec l’application de karaoké de Tesla, qui sera disponible dans la boutique Tesla. Ce produit, déjà populaire en Chine, permet aux utilisateurs de profiter de sessions de karaoké directement depuis leur véhicule.

Mises à Jour des Jeux

Enfin, la mise à jour 2024.26 inclut des améliorations pour les jeux populaires disponibles sur l’interface de Tesla. Cela comprend une mise à jour pour The Battle of Polytopia et une mise à jour appelée “Laborratory” pour le jeu Vampire Survivors, offrant de nouvelles expériences de jeu pour les passagers.

En conclusion, la mise à jour 2024.26 de Tesla est une avancée significative qui enrichit l’expérience utilisateur à travers une variété de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Les propriétaires de Tesla peuvent s’attendre à une meilleure intégration des médias, une gestion plus facile des paramètres du véhicule, et des options de divertissement améliorées.