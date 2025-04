Dans une tournure des événements aussi improbable qu’un Cybertruck garé dans un parking parisien, une nouvelle explosive secoue le monde de la tech : Elon Musk, le cerveau derrière Tesla, SpaceX et à peu près tout ce qui brille dans le futur, aurait été éjecté de Tesla par son propre conseil d’administration. Oui, le type qui tweete des mèmes à 3h du matin et envoie des bagnoles dans l’espace aurait été gentiment (ou pas) poussé vers la sortie. On vous raconte cette saga avec une bonne dose d’humour et un soupçon d’incrédulité.

Le coup de grâce du conseil

D’après des « initiés » (disons un employé qui a surpris une conversation près de la fontaine à eau), le conseil d’administration aurait jugé Musk « trop imprévisible ». Entre ses tweets énigmatiques sur le Dogecoin, ses rêves de coloniser Mars et sa dernière lubie – une Tesla volante alimentée par des batteries rechargeables au citron –, les actionnaires auraient fini par craquer. La goutte d’eau ? Une réunion où Elon aurait dévoilé son projet révolutionnaire : remplacer toutes les Tesla Model 3 par des « Hyper-Giga-Tricycles ». « Trois roues, un klaxon qui fait ‘toot-toot’ et une autonomie de 12 kilomètres. C’est la mobilité de demain ! » aurait-il clamé, avant que le conseil ne lui indique la porte.

Un successeur improbable

Pour remplacer Musk, Tesla aurait misé sur une valeur sûre : Grok, l’intelligence artificielle conçue par xAI, l’autre création d’Elon. « Grok ne tweete pas n’importe quoi, ne fait pas plonger l’action en fumant en direct et prend des décisions logiques », aurait expliqué un membre fictif du conseil. Sauf que Grok aurait déjà exigé une prime en cryptomonnaie et une connexion 6G pour « optimiser ses algorithmes ». Les actionnaires se demandent s’ils n’ont pas sauté de la poêle dans le feu.

Elon contre-attaque

Sans surprise, Musk n’a pas tardé à réagir sur X : « Viré de Tesla ? Moi ? C’est moi qui ai bâti cette boîte, les gars. Je vais racheter General Motors par pure vengeance et transformer leurs SUV en drones géants. » Le tout accompagné d’un émoji fusée et d’un GIF de lui dansant sur Mars. Du Musk tout craché.

Vrai ou faux ?

Alors, réalité ou délire collectif ? Avec Elon Musk, tout semble possible. Peut-être que demain, on le verra débarquer au siège de Tesla avec un lance-flammes pour « négocier » son retour. En attendant, si vous apercevez un Hyper-Giga-Tricycle sur l’autoroute, klaxonnez deux fois. Avec Musk, la réalité dépasse souvent la fiction – ou l’inverse.