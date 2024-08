Bienvenue sur la page de notre guide dédié aux accessoires pour votre Tesla, indispensables pour le bien-être de votre chien. Nous préparons les vacances chez Tesla Magazine !

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Housse de siège arrière pour animal domestique Model 3

Conçu sur mesure : la housse de siège arrière pour animal de compagnie a été spécialement découpée pour le modèle Tesla 3. Compatible avec tous les modèles Tesla 3. Protégez votre siège arrière Tesla Model 3 contre les rayures, les tâches, les poils, et les autres problèmes que vous voulez éviter

Banc et hamac : cette housse de siège arrière pour chien peut être facilement convertible en banc ou hamac et s’adapte parfaitement aux sièges arrière Tesla modèle 3 et au sol de la deuxième rangée.

Housse de siège pour Chien Voiture XL Universelle

VOYAGEZ SANS TRACAS : finis les soucis de poils, d’égratignures, de taches d’eau et de saleté sur votre siège arrière tandis que vous voyagez avec notre housse de siège extra épaisse et large pour votre chien adoré ! Nous assurons votre bonheur pendant le voyage tout en gardant votre véhicule propre. Disponible en 2 tailles: Standard (137 x 147 cm) – convient à presque toutes les voitures et VUS, et XL (152,5 x 162,5 cm) – pour les gros VUS, les fourgonnettes et les camionettes.

FACILE À INSTALLER EN UNE MINUTE ET LAVABLE EN MACHINE : Même si vous n’êtes pas du genre bricoleur, l’assemblage des housses pour chien sur les sièges de voitures est un vrai jeu d’enfant. Fixez les sangles autour des appuis-tête, et vous serez prêt à prendre la route! Des suppléments sont offerts pour un maximum de confort et de sécurité- ancrages de siège et ouvertures à scratch pour les ceintures de sécurité. Lavable à tout moment dans votre lave-linge, sans aucun problème.

Grilles Pare-Chien Compatible avec Tesla Model S

Accessoire auto pour Tesla Model S avec installation simple et rapide.

La plage arrière peut être utilisée lorsque la grille de séparation est en place.

Notre grille pour chien sépare les objets non arrimés dans votre coffre de l’habitacle de votre Tesla Model S.