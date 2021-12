Trois idées d’accessoires pour Noël 2021

C’est bientôt Noël et vous ne savez pas quoi offrir à votre ami(e) qui ne parle que de sa Tesla toute la journée? Nous sommes là pour vous aiguiller dans le monde des accessoires Tesla. Un univers qui devient de plus en plus qualitatif pour le plus grand bonheur des propriétaires.

Une protection pour ses sièges : on en veut tous !

Cette protection vous permet aisément de protéger le bas de votre siège. Une solution idéale quand on a des enfants et ce, afin d’éviter les micro-rayures ou les tâches plus importantes. Adapté à la Tesla Model 3 et Y, ce modèle saura vous séduire avec une note de 5/5. Quel bon élève ! Le Black Friday vous permet même d’en profiter d’une réduction, à 69€ seulement.

L’effet imperméable est plus que correct : coussin de protection adopte des matériaux de haute qualité, qui peuvent protéger efficacement l’eau de pluie quotidienne, les boissons et autres liquides. Il résiste également aux rayures et à l’usure : la sélection de produits en cuir de haute qualité, donne à ce produit des caractéristiques durables.

De plus, l’installation est facile (ruban adhésif automobile double face à l’arrière de l’article) et tient pleinement compte des habitudes de conception du consommateur, rendant ce produit facile à utiliser. Pour prendre soin des passagers arrière, le produit est conçu avec une poche de rangement pour améliorer l’expérience de conduite.

Une protection de pédale qui renforce la sécurité et le confort lors de la conduite ? C’est ici !

Cet accessoire permet de bien protéger les pédales de votre Tesla et ajoute un côté esthétique sympathique car, il faut bien l’avouer, le produit fini de Tesla n’est pas satisfaisant de ce point de vue-là. Il est quasi indispensable pour bénéficier d’une meilleure accélération, et d’un contrôle lors de sa conduite renforcé, cela évite que le pied glisse de la pédale.

Facile à monter, plus classe que les pédales Tesla “de base”, la qualité du produit est reconnue avec un avis de 4,8 sur 5. On valide le prix mini à 8,24€ (petite réduction de 8% qui fait tout de même plaisir). Pédale en alliage d’aluminium pour Tesla modèle 3, accélérateur, gaz, carburant, frein, repose-pédale, tapis, couverture, accessoires de style, … du tout en un !

Organiser sa console centrale : seuls les meilleurs y pensent…

Pour ne pas salir sa Tesla, nettoyer rapidement les éléments composant cet accessoire et avoir un dévidoir, on adore cet organisateur de flocage pour console centrale de Tesla Model 3 et Y. Accessoire d’intérieur de voiture véritablement indispensable, cette boîte de rangement d’accoudoir s’organise comme un plateau, pour une expérience toujours plus facilitée.

Une note de 5/5 (un autre bon élève), 29 avis et 109 commandes, ce produit bénéficie pour le Black Friday d’une réduction généreuse de -69% ! Quelles caractéristiques ?

Boîte de rangement d’accoudoir, installation intégrée, n’affecte pas la fonction d’origine de la voiture;

Doublure floquée, sensation de main confortable, antidérapante et résistante aux chocs;

Augmenter l’espace de stockage de la voiture d’origine, l’intérieur de la voiture n’est plus encombré.

La console est en ABS + flocage, de taille 180*164*58mm (avant), 205*179*70mm (arrière). Note : Il peut y avoir de légers écarts de taille en raison de la mesure manuelle, des différentes méthodes et outils de mesure. Alors, vous aussi vous validez la practicité ?