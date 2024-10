Le récent rapport de mise à jour aux actionnaires de Tesla pour le troisième trimestre 2024 a mis en lumière des progrès significatifs et des innovations majeures qui placent l’entreprise à la pointe de l’industrie automobile mondiale. Avec la production de son sept millionième véhicule à l’usine de Fremont et d’autres réalisations mondiales, Tesla continue d’affirmer son positionnement stratégique sur le marché automobile.

Augmentation de la Production et Nouveaux Développements

L’usine de Fremont a marqué une étape importante en produisant le sept millionième véhicule de Tesla, tandis que Giga Shanghai a célébré la production de son trois millionième véhicule, avec un million de voitures exportées. Ces jalons illustrent la capacité croissante de Tesla à répondre à une demande mondiale toujours plus forte.

La société a également dévoilé la mise à jour de la Model 3, dont le lancement se poursuit avec succès, et augmente progressivement la production du Cybertruck, qui a pour la première fois atteint une marge brute positive. Parallèlement, les préparatifs pour de nouveaux véhicules, visant à rendre les modèles plus abordables, sont en voie de lancement pour la première moitié de 2025.

Technologie et Innovation Logicielle

Dans le domaine de l’intelligence artificielle et du matériel, Tesla a amélioré sa capacité à offrir des expériences de conduite plus sûres et plus confortables avec le lancement de la version supervisée FSD 12.5. Cette version optimise l’usage des paramètres de conduite et accroît l’efficacité grâce à un entraînement sur une formidable puissance de calcul de 29 000 clusters H100, avec une capacité prévue d’atteindre 50 000 d’ici fin octobre.

Tesla a également révélé de nouvelles fonctionnalités logicielles au cours de l’été, telles que les Contrôles Parentaux, YouTube et Amazon Music intégrés comme applications natives, et d’autres améliorations de confort et sécurité.

Infrastructures Énergétiques en Pleine Expansion

Dans le secteur de l’énergie, Tesla a annoncé que sa MegaFactory de Lathrop atteint désormais un taux de production de 200 Megapacks par semaine. Cette dynamique de production renforce la capacité de Tesla à proposer des solutions énergétiques durables à travers le monde, avec plus de 100 000 Powerwalls inscrits dans des programmes de centrales électriques virtuelles.

Ambitions Futures et Développement Durable

Les nouveautés telles que le Cybercab et le Robovan, présentés lors de l’événement « We, Robot » en octobre, témoignent des ambitions futures de Tesla en matière d’autonomie et de développement durable. Ces véhicules, conçus pour être autonomes dès la fabrication, s’appuient sur une nouvelle plateforme de génération qui promet une efficacité énergétique encore inégalée avec une consommation énergétique estimée à 5,5 mi/kWh.

Avec ces innovations, Tesla ne se contente pas de transformer le paysage automobile actuel, mais s’impose comme un acteur clé dans le développement de solutions de transport et d’énergie durable à l’échelle mondiale. Le troisième trimestre 2024 démontre ainsi la capacité de l’entreprise à conjuguer innovation, production efficace et responsabilité environnementale.