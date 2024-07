La révolution des véhicules électriques ne cesse de s’amplifier et Tesla Mag est fier de se positionner à l’avant-garde de cette transformation. Nous sommes ravis d’annoncer le Tesla Mag Summit, un événement prestigieux qui se tiendra à Paris et qui réunira les acteurs clés de l’industrie automobile électrique premium. Cet événement est prévu pour le 22 novembre 2024 – mais nous vous laissons choisir la date dans un doodle en fin d’article. Nous invitons les experts, les professionnels, les investisseurs, les médias et les passionnés à participer à cette journée exceptionnelle.

Pourquoi Paris ?

Paris, ville lumière et symbole d’innovation, offre un cadre idéal pour accueillir ce sommet. Connue pour son engagement envers les solutions écologiques et durables, la capitale française est le lieu parfait pour discuter des avancées technologiques et des défis de l’industrie des véhicules électriques premium.

Objectifs du Tesla Mag Summit

Le Tesla Mag Summit a pour objectifs de :

Éduquer et Informer : Présenter les dernières innovations et technologies de pointe dans le domaine des véhicules électriques premium. Faciliter le Networking : Créer des opportunités d’échanges et de collaborations entre les professionnels de l’industrie, les investisseurs, les chercheurs et les passionnés. Promouvoir l’Adoption des Véhicules Électriques : Sensibiliser le public et les décideurs aux avantages des véhicules électriques et aux initiatives pour rendre la mobilité électrique plus accessible. Présenter des Innovations : Mettre en avant les nouveaux modèles de véhicules électriques, les technologies de recharge avancées et les solutions énergétiques durables.

Programme de la Journée

Matinée : Conférences et Discussions

09h00 – 10h00 : Accueil et Inscription

Réception des participants, remise des badges et brochures de l’événement.

10h00 – 10h30 : Discours d’Ouverture

Allocution de bienvenue par Armand Taïeb, Directeur de Tesla Mag.

Présentation des objectifs et du programme de la journée.

10h30 – 11h30 : Panel 1 – Innovations Technologiques

Discussions sur les dernières avancées dans les technologies de batteries et les infrastructures de recharge.

Interventions de leaders de l’industrie et de chercheurs renommés.

11h30 – 12h30 : Panel 2 – Politiques et Régulations

Débat sur les politiques publiques et les régulations nécessaires pour soutenir l’électrification des transports.

Participation de décideurs politiques et de représentants d’organisations internationales.

Après-midi : Expositions et Démonstrations

12h30 – 14h00 : Déjeuner et Networking

Buffet déjeunatoire avec opportunités de réseautage entre les participants.

14h00 – 16h00 : Expositions et Démonstrations

Exposition de véhicules électriques premium de marques renommées.

Démonstrations de technologies de recharge rapide et de solutions énergétiques innovantes.

16h00 – 17h00 : Atelier Interactif

Atelier interactif sur les solutions de mobilité durable et les innovations futures.

Participation active des participants avec sessions de questions-réponses.

Soirée : Réseautage et Clôture

17h00 – 18h00 : Session de Réseautage

Rencontre B2B entre les professionnels de l’industrie, les investisseurs et les chercheurs.

Opportunités de collaborations et de partenariats stratégiques.

18h00 – 18h30 : Discours de Clôture

Résumé des discussions et conclusions de la journée.

Annonce des prochains événements et initiatives de Tesla Mag.

Appel à Participation

Nous invitons chaleureusement les entreprises, les chercheurs, les investisseurs, les décideurs politiques et les passionnés de véhicules électriques à participer au Tesla Mag Summit. Cet événement représente une opportunité unique de se connecter, d’apprendre et de collaborer pour accélérer la transition vers une mobilité plus durable.

Vous souhaitez devenir partenaire de cet événement à l’avant-garde ?

Conclusion

Le Tesla Mag Summit du 22 novembre 2024 à Paris est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de la mobilité électrique. En réunissant les experts et les passionnés du monde entier, nous visons à créer un espace de dialogue, d’innovation et de collaboration pour faire avancer la cause des véhicules électriques premium. Réservez dès maintenant la date et rejoignez-nous pour ce moment historique.