Tesla, l’un des leaders mondiaux de la transition énergétique, atteint de nouveaux sommets avec la construction de sa méga-usine Megapack à Shanghai. Selon les dernières mises à jour sur les réseaux sociaux, la construction de cette installation est désormais complète à 60%, et ce, en seulement quatre mois après le début des travaux. Ce développement rapide marque un nouveau record pour l’entreprise fondée par Elon Musk.

NEWS: Construction of Tesla's upcoming Shanghai Megapack factory is now 60% complete just 4 months after construction started, a new record.

Construction was 45% complete one month ago. Below is an official rendering of what the factory will look like when complete.

