Vers des sources d’énergie révolutionnaires ?

Dans notre quête constante de nouvelles façons de produire et de stocker de l’énergie, deux innovations récentes se démarquent particulièrement : une nouvelle approche du stockage d’électricité par gravité et les avancées de la fusion nucléaire.

La Batterie Gravitaire : Du poids et de la hauteur pour stocker de l’énergie

Imaginez une énorme balançoire. Lorsque vous la poussez, elle stocke de l’énergie lors de la montée, et la libère lors de la descente. C’est un peu ainsi que fonctionne la batterie gravitaire d’Energy Vault.

L’eau à l’ancienne, les blocs lourds maintenant

Avant, on utilisait de l’eau pour faire cela. On pompait l’eau vers le haut (stockage) et la laissait redescendre pour produire de l’électricité. Mais il faut des lieux particuliers pour faire ça, comme des montagnes. Energy Vault a eu l’idée de remplacer l’eau par des gros blocs, comme des gros LEGO, qu’on monte et descend à l’aide de grues.

Cette nouvelle « batterie » n’utilise pas de produits chimiques comme les batteries de nos téléphones, elle utilise seulement le poids et la gravité. Et la bonne nouvelle ? Ces blocs peuvent être fabriqués à partir de déchets !

Gravité vs Chimie

Un prototype a déjà été testé en Suisse, mais il n’était pas aussi efficace que nos batteries classiques. Cependant, Energy Vault a fait des améliorations, et espère que son nouveau système en Chine sera plus performant. Seul le temps dira si cette approche peut vraiment concurrencer les batteries traditionnelles.

Fusion Nucléaire : Quand deux noyaux s’assemblent

La fusion nucléaire, c’est un peu comme lorsque vous frottez rapidement vos mains l’une contre l’autre et qu’elles deviennent chaudes. Mais ici, ce sont des noyaux d’atomes que nous « frottons » ensemble à des températures extrêmement élevées pour produire de l’énergie.

Microsoft y croit

Microsoft pense que cette énergie peut être la solution pour notre avenir. Ils ont donc décidé de travailler avec Helion Energy pour construire une « centrale » qui utilisera cette technologie. Beaucoup pensent que c’est un peu trop optimiste, car la fusion est difficile à réaliser. Mais Helion a déjà fait des progrès en la matière.

Le potentiel de la fusion

Si réussie, la fusion nucléaire pourrait être une source d’énergie propre et quasi-infinie. Helion utilise deux types d’hydrogène pour créer cette réaction, et ils ont déjà atteint des températures très élevées nécessaires pour la fusion en 2021.

Conclusion

Que ce soit en jouant avec des poids et des hauteurs ou en fusionnant des noyaux atomiques, nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de produire et de stocker de l’énergie. Ces technologies peuvent sembler compliquées, mais elles visent toutes le même objectif : un avenir énergétique plus propre et plus durable.